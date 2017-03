Dịch giả Lệ Chi hứng thú dịch sách tiếng Anh

Cuối tháng 9, tiểu thuyết Biển quái vật, phần 2 bộ truyện Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus của tác giả Mỹ Rick Riordan ra mắt bạn đọc trong nước.

Bản dịch tiếng Việt do Chibooks thực hiện và xuất bản theo thỏa thuận liên kết xuất bản với tác giả Rick Riordan thông qua Nancy Gallt LLC, năm 2009.

Trong phần 2 bộ truyện này, Percy và các bạn phải đi đến Biển quái vật để cứu lấy trại yêu quý của họ. Trước đó, Percy khám phá ra một bí mật khá choáng váng về gia đình mình - điều đó khiến cậu nghi ngờ về việc thừa nhận mình là con trai thần Poseidon là một vinh dự hay đơn giản chỉ là một trò đùa độc ác.

Biển quái vật là tiểu thuyết tiếng Anh đầu tiên do dịch giả Nguyễn Lệ Chi chuyển ngữ. Chị đang dịch phần 5 của bộ sách này với tên Vị thần cuối cùng (The Last Olympians), dự tính xuất bản vào tháng 12 và ra mắt tiểu thuyết Sex and the City, dự tính xuất bản đầu năm 2011, nhân dịp Valentine.

"Với một người làm lĩnh vực dịch thuật, không có gì sung sướng hơn là chinh phục ngôn ngữ mới so với ngôn ngữ sở trường của mình. Dịch tiểu thuyết văn học tiếng Anh là một cuộc thử sức đầy thú vị", nữ dịch giả tiếng Hoa cho biết.

"Tôi chọn dịch Biển quái vật vì câu chuyện này thực sự lôi cuốn tôi. Bên cạnh những tình tiết ly kỳ về các nhân vật trong cuốn sách, tôi thấy mình biết được thêm rất nhiều kiến thức về các vị thần Hy Lạp và những mối quan hệ rắc rối trong phả hệ của họ. Ngoài ra, dịch một cuốn sách trong tâm thế tác phẩm đó đang được nhiều bạn đọc trẻ hào hứng chờ đợi thực sự là nguồn cổ vũ lớn, giục tôi tích cực hơn để hoàn thành công việc", Lệ Chi chia sẻ.

Ngoài tiếng Anh và tiếng Hoa, Nguyễn Lệ Chi đang học tiếng Hàn và muốn thử sức dịch văn học Hàn trong tương lai.

Theo Thoại Hà (Evan)