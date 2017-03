Bé 20 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ tư trong ngày đầu tiên đi gửi

Nạn nhân là bé Phạm Thị Diệu (20 tháng tuổi), là con của vợ chồng anh Phạm Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiến (quê xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường vụ tai nạn

Theo ông Nguyễn Tha (cậu ruột của bé Diệu), thì vợ chồng anh Lực vừa từ quê vào Nha Trang ngày 10-4. Do cả hai vợ chồng đều làm nghề thợ hồ, nên tìm đến cơ sở giữ trẻ của bà Phượng gửi sáng 11-4. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày thì nhận được tin dữ. “Khi nghe tin cả hai vợ chồng nó đã ngất nên ngất xuống và phải đi cấp cứu tại trạm y tế phường”, ông Tha nói.

Chiều tối ngày 11-4, Trung tá Trần Văn Trung, Trưởng Công an phường Vĩnh Trường cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường đã đến hiện trường để điều tra. Ban đầu xác định, bé Diệu đã bị té từ trên cao, do chấn thương quá nặng nên tử vong tại chỗ.

Cũng theo Trung tá Trung, cơ sở giữ trẻ của bà Phượng không có giấy phép. Ông Lê Mang, Tổ trưởng tổ 6 (phường Vĩnh Trường), thì cho biết cơ sở giữ trẻ của gia đình bà Phượng thường giữ khoảng 20-25 cháu và đã hoạt động được hơn 2 năm nay.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành mổ khám nghiệm tử thi, phong tỏa hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

XUÂN PHƯƠNG