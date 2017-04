Bị nợ lương, ném “bom xăng” dọa chủ

Nguyễn Đình Phúc và Vương Tấn Tài (cùng tạm trú phường Lái Thiêu) vừa bị Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bắt giữ để làm rõ hành vi ném “bom xăng” vào nhà anh Nguyễn Tấn Phi (ngụ khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thị xã Thuận An).

Trước đó, rạng sáng 27-2, nhiều người dân ở khu phố Thạnh Hòa B bỗng nghe một tiếng nổ lớn. Mọi người chạy ra thì nhìn thấy trước cửa nhà anh Phi lửa đang bùng cháy dữ dội có mùi hơi xăng. Sau 4 giờ truy xét, các trinh sát hình sự đã bắt được hai nghi can Phúc và Tài. Phúc khai trước đây từng là nhân viên trong đoàn lân sư rồng của anh Phi, do gần bốn tháng nay anh Phi không trả tiền công cho Phúc nên Phúc bất mãn nghỉ việc. Tài không có nghề nghiệp, hiện sống lang thang, Phúc sau khi nghỉ việc cũng bỏ nhà theo Tài. Ngày 23-2, Phúc rủ Tài đến nhà anh Phi để đòi tiền. không có anh Phi ở nhà, Phúc xông vào nhà lấy một đầu lân sư rồng rồi bỏ về. anh Phi nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu Phúc mang trả đầu lân sư rồng. Phúc nói: “Không trả, tao gặp mày ở đâu chém đó”. Nghe anh Phi kể, Nguyễn Tấn Phát (em anh Phi) liền gọi điện thoại cho Phúc nói: “Muốn kiếm chuyện gì thì lên gặp Phát”. Khoảng 1 giờ ngày 27-2, Phúc cùng Tài chạy xe máy đến thẳng nhà Phát rồi dùng đá xanh ném vỡ kính trước của hai xe ô tô 16 chỗ và 29 chỗ đậu trước nhà Phát lại ném vỡ cửa kính nhà anh Phi rồi ném tiếp chai đựng xăng vào nhà. Cũng may do “bom xăng” rơi dưới thềm nhà ngoài sân nên lửa chưa bén vào nhà. XUÂN LƯƠNG



