1,4 triệu thanh niên không có việc làm 04/05/2024 14:15

Bộ LĐ-TB&XH vừa cho biết trong quý I/2024 tình hình lao động, việc làm đã quay trở lại theo xu hướng phát triển bình thường như thời kỳ trước dịch COVID-19, đó là lực lượng lao động thường giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân của lao động trong ba tháng đầu năm khoảng 7,6 triệu đồng người/tháng, tăng 301 nghìn đồng so với quý IV/2023 và tăng 549 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng trong những tháng đầu năm 2024 vẫn có hiện tượng mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ và có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, khu vực, ngành nghề kinh tế; cơ chế kết nối cung - cầu và tự cân bằng của thị trường còn yếu.

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên còn cao. Hiện cả nước có khoảng 1,4 triệu thanh niên không có việc làm (từ 15-24 tuổi) và không tham gia học tập, đào tạo (chiếm 11,0% tổng số thanh niên) và tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị (12,8% so với 8,3%).

Thêm vào đó, chất lượng cung lao động còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng cho cầu lao động của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập. Đến nay, khoảng 37,8 triệu người lao động chưa qua đào tạo từ sơ cấp trở lên.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng nhận thấy những tháng đầu năm số người tham gia BHXH tiếp tục có xu hướng tăng so với năm trước, nhưng tốc độ đã chậm lại. Nếu so sánh các tháng trong quý I/2024 thì số người tham gia BHXH ở cả hai loại hình BHXH bắt buộc và tự nguyện đều giảm so với thời điểm cuối năm 2023.

Ngoài ra, một điều đáng lo ngại là số người hưởng BHXH một lần liên tục tăng ở các tháng đầu năm 2024. Điều này cho thấy nhận BHXH một lần vẫn là một lựa chọn của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, mất việc làm.

Để hạn chế tình trạng trên, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng kết nối cung - cầu lao động trên thị trường, nhất là kết nối thị trường lao động các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm. Chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế và lao động nữ…