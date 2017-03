Bố mất, cậu bé đón 3 cái Tết ở bãi tha ma chưa hết khổ

Cháu Tèo chưa hết ám ảnh

Anh Nguyễn Văn Hậu - người đã từng đón cháu Tèo về trang trại gần bãi tha ma ở cho biết: "Khi nhận được tin anh Thanh mất, tui đã chở cháu Tèo về chịu tang bố nhưng đến ngõ vào nhà, cháu Tèo vẫn chưa hết nỗi sợ những trận đòn của bố. Tui bế cháu, người cháu rúm ró, quắp lấy tôi, không chịu xuống đất”.

Cháu Tèo (bìa phải) cùng bà ngoại và em trai

Tiếp chuyện tôi, bà Đoàn Thị Hợi, 51 tuổi, họ hàng với nhà Tèo kể rằng bà phải mất nhiều thời gian dỗ dành, Tèo mới khép nép đứng bên bàn thờ bố và lúc nào cũng yêu cầu có người lớn bên cạnh. “Bác Hưng (bác họ Tèo - PV) đưa gậy cho cháu, cháu rụt người lại tưởng là gậy đánh, sau khi được giải thích, cháu mới chịu cầm gậy chịu tang bố. Vì cháu vẫn chưa hết sợ, nên thắp nhang cho bố xong, nhà tui mang cháu về nhà đây".



Theo ông Nguyễn Hoành Minh trưởng xóm Vĩnh Đình, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), vào thời điểm anh Bùi Hữu Thanh mất, gia đình Tèo mỗi người một nơi. Cháu Tèo đang ở trang trại anh Hậu. Em cháu Tèo ở với ông bà ngoại. Mẹ cháu Tèo ở Lâm Đồng làm thuê mới hay tin chồng mất chưa kịp về nên việc tang của anh Thanh dựa vào bà con xóm Vĩnh Đình và anh em họ. Được biết, cỗ quan tài sơn đỏ lẽ ra để dùng lo hậu sự cho cụ nội cháu Tèo đã được chuyển cho bố Tèo dùng. Khi chúng tôi đến nhà anh Thanh, cụ nội của Tèo vẫn ngồi liệt trên giường và không hay biết cháu nội đã mất.



Một bạn đọc hảo tâm là chị Nguyễn Thị Hoài Thu (TP Vinh) đã đến ủng hộ trực tiếp cho gia đình cháu Tèo. Chúng tôi đã kịp thời chuyển số tiền của chị Thu cho gia đình và bác Bùi Hữu Tân đã thay mặt gia đình ký nhận. 13 giờ 30 ngày 17-2, bà con xóm Vĩnh Đình đã tổ chức tang lễ và đưa anh Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng là bãi tha ma xã Thạch Vĩnh - nơi đã ba năm nay, cháu Tèo sống nhờ ăn đồ cúng và ở trong nhà mồ.



Tôi đi theo dòng người tiễn đưa bố cháu Tèo về nơi an nghỉ cuối cùng trong buổi chiều mưa lạnh, không khí thật ảm đạm và hiu hắt. Trong dòng người đưa tiễn đó, tôi không thấy Tèo. Em ruột Tèo cũng đã được bà ngoại đưa về Bắc Sơn (Thạch Hà).



Nỗi lo con trẻ thất học



Gặp tôi trong mưa phùn gió bấc lạnh lẽo, khuôn mặt của Tèo tím tái. Cháu ngồi trên nền sân xi măng, nhìn về bãi tha ma không nói gì, cho đến khi bà ngoại bế cháu vào. Bà ngoại Tèo là Đoàn Thị Liên, năm nay 60 tuổi. Nghèo khổ và vất vả khiến bà Liên trông tiều tụy, má hóp, tóc bạc. Bế cháu Bùi Hữu Trường, 3 tuổi, em ruột của Tèo bước vào nhà, bà Liên không cầm được nước mắt: “Khổ lắm chú nờ! Hai đứa chúng nó 'cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt' mần khổ con. Thằng Tèo ở với cha hắn, rượu chè rồi ra nông nỗi ấy. Thằng em (cháu Trường), con mẹ hắn ôm về vạt cho ông bà nhà tui, rồi bươn tằng, bươn tưởi đi kiếm ăn, nam bắc mô mô nỏ biết!”.



Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hoàn cảnh của ông bà ngoại cháu Tèo cũng hết sức éo le và khó khăn. Ông ngoại cháu là Hồ Sỹ Cư, 61 tuổi đã từng 8 năm trong quân ngũ, bị nhiễm chất độc màu da cam: “Chúng tôi ốm đau thường xuyên, chẳng có thu nhập gì ngoài mấy sào ruộng. Vườn chỉ có vạt chè, vạt khoai. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, thương cháu, nhưng không có khả năng để cáng đáng nuôi cả hai đứa!” - ông Cư buồn rầu cho hay.



Sau khi bố mất, gia cảnh của anh em Tèo vẫn không có gì thay đổi. Cụ nội đã 90 đang trong tình cảnh nguy kịch. Ông bà ngoại không có khả năng nuôi Tèo. Hiện tại, Tèo ở trang trại của anh Hậu, ngày hai buổi chăn 8 con bò trên bãi nghĩa địa.



Trao đổi với tôi qua điện thoại vào lúc 14 giờ ngày 18-2 (mùng 5 Tết), chị Hồ Thị Điểm, mẹ cháu Tèo cho hay chị đang trên đường về quê. Sáng 19-2, chúng tôi tiếp tục liên lạc với chị Điểm thì được biết chị đang ở tại gia đình bố mẹ đẻ ở Bắc Sơn (Thạch Hà), chưa về nhà thắp hương cho chồng. Khi được hỏi về cháu Tèo, chị trả lời do mới về quê nên chưa biết cháu ở đâu và cho hay chị chỉ ở Hà Tĩnh vài ngày rồi lại trở vào Lâm Đồng làm thuê bởi ở nhà ruộng đất không có, không thể nuôi thân, nuôi con. Riêng khả năng nuôi cháu Tèo, chị cho biết là hoàn toàn bất lực.



Lo lắng cho những ngày sắp tới của cháu Tèo, ông Tân (bác họ cháu Tèo cũng chỉ biết ngậm ngùi: “ Cả hai đứa chúng nó (Thanh và Điểm - bố mẹ Tèo) thất học, chỉ học đến lớp 1, lớp 2 chi đó nên thiếu hiểu biết mới ra nông nỗi này. Vì vậy, nỗi lo nhất hiện nay là làm sao cho Tèo và em Tèo được đến trường, để chúng không khổ và làm khổ như bố mẹ...".

Theo Gia đình & Xã hội