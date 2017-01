Công an nấu cháo giúp bệnh nhân nghèo

Nhiều nơi có nồi cháo tình nghĩa của công an Đầu tháng 10-2016, CLB thiện nguyện “Sao Tháng Tám” của Học viện Chính trị CAND phát động chương trình “Nồi cháo tình thương 1.000 đồng” tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. CLB sẽ nấu cháo và dành tặng 100 suất cháo miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện. Cho đến nay, chương trình nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Còn tại BV Đa khoa huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), từ đầu năm 2016 đến nay, người bệnh ở đây đều được phát cháo miễn phí. Đây là chương trình do Đại tá Trần Quyết Liệt, Trưởng Công an huyện Mỹ Tú, khởi xướng. Đại tá Liệt có dịp đến BV Mỹ Tú và thấy người nghèo điều trị tại đây có bữa ăn sáng rất đạm bạc. Để cải thiện bữa ăn này, ông Liệt bàn với lãnh đạo BV là chuyển từ cháo trắng từ thiện sang cháo thịt và việc này sẽ do công an huyện đảm trách. Từ đó đến nay, nồi cháo nghĩa tình vẫn được duy trì để giúp đỡ cho người bệnh nghèo. _____________________________________

Khi thấy người đến nhận cháo dần vơi đi, các chiến sĩ công an lại xách từng phần cháo lên từng phòng của khoa Nhi để phát (ảnh). Sở dĩ họ phát tận phòng vì sợ người chăm bệnh có con nhỏ không tiện đi xa. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, các chiến sĩ công an đã phát trung bình 300-400 suất cháo cho những bệnh nghèo ở đây.