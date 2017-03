“Đinh tặc” tái xuất trên quốc lộ 1A

Sau một thời gian tạm lắng xuống, nạn rải đinh trên quốc lộ 1A, những đoạn qua các quận vùng quen của TP.HCM lại có dấu hiệu bùng phát trở lại. Thông tin từ nhiều người đi xe máy cho hay khi lưu thông qua đoạn đường từ cầu vượt ngã tư Bình Phước đến cầu vượt Ngã tư Ga, “nóng nhất” là đoạn đường từ cầu vượt Ngã tư Ga (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) đến giao lộ đường Vườn Lài (gần trạm xăng dầu An Phú Đông), xe của họ thường bị thủng ruột vì cán phải đinh.

Điệp khúc “thủng, xẹp”

Những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8, chúng tôi đã trực tiếp đến đoạn đường trên và chứng kiến trong khoảng một giờ đồng hồ đã có hàng loạt xe máy bị thủng ruột.

Giữa trưa nắng gắt, một người đàn ông trạc 55 tuổi vừa thở hổn hển vừa lê chiếc xe tay ga hiệu Air Blade đi tìm tiệm vá xe, khi vừa qua cầu vượt ngã tư Bình Phước chừng 30 m. Trao đổi với chúng tôi, ông cho biết ông tên là Văn Lịch, nhà ở gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, vì công việc nên thường đi lại trên đoạn đường này. “Mới hôm qua, xe tôi cũng đã cán phải đinh ở khúc phía dưới cách chỗ này chừng 100 m và đã tốn mấy chục ngàn đồng tiền vá. Vậy mà giờ lại xẹp tiếp. Kiểu này phải thay ruột rồi” - ông Lịch than thở. Ông Lịch cho biết thêm mình là người rất có kinh nghiệm tránh đinh. “Bắt đầu tới cầu vượt Bình Phước tôi đã cố tình đi chậm và quan sát để né đòn. Đoạn này đinh rải dày lắm, bữa nào may mắn không bị cán là mừng lắm. Hôm nay thì không may rồi” - ông quệt mồ hôi và lê xe vào tiệm vá.

Quan sát tiếp, chưa đầy mười phút sau, một nạn nhân khác lại dính “bẫy”. Chiếc xe máy của một anh bộ đội đang chở cô gái chạy bình thường bỗng chao đảo rồi dừng lại. Cô gái bước xuống xe và kêu lên: “Rồi xẹp ruột… cán đinh chắc luôn!”. Anh bộ đội đành dắt xe vô tiệm, cái ruột xe bị xé một đường dài. Tay thợ vá đưa tay rà và dùng kềm rút ra một chiếc đinh sắt bốn phân được bẻ cong… “Anh phải thay ruột xe mới. 80.000 đồng” - tay thợ vá nói ngắn gọn.

Khi chúng tôi thử chạy lại một vòng nữa từ cầu vượt ngã tư Bình Phước lên hướng cầu vượt Ngã tư Ga thì vừa qua ngã tư Vườn Lài, lại thấy một thanh niên dắt bộ chiếc xe Wave và rồi cũng nhanh chóng… tìm được tiệm vá xe. Chủ tiệm móc ruột xe ra nói gọn: “Xe bác cán đinh rồi, dính một lố luôn. Bác nên thay mới đi là vừa… nó cũ quá rồi”. Anh này hỏi giá thì chủ tiệm nói 80 (80.000 đồng - NV). Anh thanh niên coi lại ví tiền và nói chỉ còn đủ 75.000 đồng. Chủ tiệm: “Thôi kệ, công thay giùm bác. 75.000 cũng được”.

Một nạn nhân có xe cán phải đinh và phải thay ruột mới. Ảnh: PHƯỚC TĨNH





Ông Lịch đang dẫn chiếc xe bị dính đinh đi tìm chỗ vá. Ảnh: PHƯỚC TĨNH





Bịch đinh cắt mảnh được chị H. thu gom trước quán nước, những mong người khác không bị tai nạn như mình vì cán phải đinh. Ảnh: PHƯỚC TĨNH

“Đinh tặc” hoạt động rất tinh vi

Theo một chị bán “cà phê mang đi” chứng kiến sự vụ này hằng ngày, trên đoạn đường này gần hai tháng nay, xe máy bị lủng ruột khá nhiều. “Khoảng tầm 4-6 giờ chiều, có thể thấy nhiều lượt xe máy phải dắt bộ vì cán đinh đó” - chị này nói.

Qua dò hỏi, người dân sống gần khu vực này cho hay trước đây cũng có đinh rải nhưng không quá nhiều như khoảng thời gian hai tháng gần đây. Đưa cho chúng tôi bọc nhựa đựng gần cả trăm mảnh đinh cắt, chị H. bán nước trên đoạn đường này nói: “Tôi thấy đinh nằm trên đường sáng lấp lóa như mảnh kính… thấy người ta lủng ruột tội quá nên tôi đi lụm bớt. Tôi lụm khoảng một tuần thì được chừng này”. Theo quan sát của chúng tôi, đó là những mảnh đinh được cắt sắc nhọn, hình thoi đã bị gỉ sét. “Hồi mới lụm nó sáng choang à, nhìn bén ghê lắm!” - chị H. cho hay.

Chị H. cũng từng bị té do cán phải đinh. “Năm trước, tôi lái xe máy chở hai giỏ trái cây qua đoạn đường này, khi xe vừa chạy xuống cầu Bình Phước thì bỗng lắc lư, loạng choạng rồi đổ xuống mặt đường. Rất may lúc đó không có xe tải chạy ngang, nếu không tôi đã toi rồi” - chị H. vẫn còn hồi hộp khi kể lại thời khắc đó.

Khi chúng tôi cho xe máy chạy chậm lên hướng cầu vượt Ngã tư Ga để “mục sở thị” thì bắt gặp những chiếc đinh sắt nằm lổm chổm trên đoạn đường gần cầu An Phú Đông. Quan sát đoạn đường, chúng tôi thấy chỉ khoảng 5 m nhưng có đến 9-10 cái đinh sắt (dài 3-4 cm, được bẻ cong phần tán đinh, hình thù giống như chữ b, α… Quan sát kỹ hơn chúng tôi thấy có đến khoảng bốn chiếc đinh sắt trong 1 m2 đường. Chúng lăn tăn rồi “bật dậy” mỗi lượt xe máy, xe buýt chạy qua.

Trước tình trạng nạn rải đinh bùng phát trở lại, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an phường Thạnh Lộc (quận12) cho biết đã cử trinh sát theo dõi mấy tháng nay nhưng vẫn chưa bắt được thủ phạm. Theo vị này, “đinh tặc” dùng nhiều chiêu thức và luôn thay đổi giờ giấc hoạt động nên không dễ bắt. “Trước mắt, Công an phường Thạnh Lộc phối hợp với Đoàn Thanh niên dùng xe hút đinh để hạn chế bớt tình trạng người dân lủng ruột xe do cán phải đinh” - vị này cho hay.

PHƯỚC TĨNH