925.000 sĩ tử bắt đầu làm thủ tục kỳ thi lớn nhất năm

14 giờ ngày 24-6, hơn 925.000 thí sinh trên khắp cả nước đã bắt đầu làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018. Được biết kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra tại 2.144 điểm thi, với 39.689 phòng thi trên cả nước.



Đến phòng thi từ sáng sớm, cô Phùng Thị Ngọ, có con dự thi tại điểm thi THCS-THPT Nguyễn Tất Thành (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết để đảm bảo giờ làm thủ tục cho con, cô Ngọ đã đưa con đến điểm thi từ 13 giờ để có thể chủ động.



Thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. ẢNH: HÀ PHƯỢNG

“Trời nắng nóng nên phải chuẩn bị che chắn cho cả con lẫn mẹ, tôi chỉ sợ cháu vào kỳ thi trễ lại không được vào. Học 12 năm thi một kỳ thi quan trọng như này thì nhất định không được sơ suất” - cô Ngọ nói.



Vì sợ ngày mai lượng thí sinh và phụ huynh sẽ đến đông, nhiều phụ huynh đã hướng dẫn vị trí và sẵn sàng xí chỗ cho mình để có một vị trí trực chiến bên ngoài mát mẻ nhất giữa thời tiết nắng nóng hơn 38 độ tại Hà Nội.

Theo ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, cho hay sở đã phối hợp lực lượng công an phổ biến chi tiết cho các trưởng, phó điểm thi về cách phát hiện các thiết bị công nghệ cao có thể mang vào phòng thi; đồng thời triển khai các giải pháp cụ thể nhằm hạn chế hành vi gian lận trong kỳ thi.



Thí sinh đọc danh sách phòng thi chiều 24-9 ẢNH: HÀ PHƯỢNG

Đầu giờ chiều 24-6, các điểm thi cụm thi Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã nhận các đề thi THPT quốc gia 2018. Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; các ủy viên của ban và cán bộ công an giám sát do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định. Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện nhiệm vụ nhận đề thi từ Ban In sao đề thi, bảo quản, vận chuyển, phân phối đề thi đến các điểm thi.



Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP cho biết Hà Nội có 79.625 thí sinh đăng ký dự thi. TP đã huy động 8.021 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia công tác coi thi; 1.233 nhân viên an ninh, trật tự viên phục vụ tại 123 điểm thi.

Riêng tại điểm thi THCS-THPT Nguyễn Tất Thành có hơn 40 phòng thi với gần 1.000 thí sinh dự thi, các công tác chuẩn bị, làm thủ tục đều diễn ra an toàn, thuận lợi.



Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi chiều 24-9. ẢNH: HÀ PHƯỢNG

Theo lịch thi do Bộ GD&ĐT quy định, sáng mai 25-6, các thí sinh sẽ bước trải qua môn thi đầu tiên là môn ngữ văn với tổng thời gian thi là 120 phút.



Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước sẽ có gần 40.000 phòng thi. Hơn 45.000 cán bộ, giảng viên từ các trường ĐH cũng đã lên đường về các địa phương tham gia phối hợp tổ chức thi.

Tổng số thí sinh dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp THPT là hơn 879.000 thí sinh, số thí sinh sẽ tham gia xét tuyển sinh ĐH, CĐ hơn 688.000 thí sinh (chiếm 74,3%, xấp xỉ tỉ lệ năm 2017).

Tuy nhiên, cũng có hơn 237.000 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường ĐH.