Công an làm rõ vụ lộ đề thi ở Khánh Hòa

Trước mắt, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức thi kiểm tra lại tất cả các môn của lớp 12 vào hai ngày 5 và 6-1-2018.



Trước đó, trưa 29-12-2017, trong ngày thi đầu tiên, sau khi kết thúc thi môn văn, nhiều học sinh (HS) Trường THPT HTK cho rằng đề thi này đã bị lộ. Theo các HS, đề thi môn văn do Sở GD&ĐT áp dụng thi chung cho HS lớp 12 toàn tỉnh tương tự một đề thi mà nhiều HS Trường THPT HTK đã phát tán, chuyển cho nhau để học thuộc trước đó. Cùng thời điểm, một số HS một trường THPT ở TP Nha Trang chia sẻ trên mạng xã hội Facebook một đề thi toán lớp 12 và cho rằng đề sẽ được dùng để thi kiểm tra học kỳ I vào chiều 29-12. Trước thông tin, hiện tượng bất thường trên, đầu giờ chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT đã quyết định dừng thi học kỳ I tất cả các môn, đồng thời đề nghị cơ quan công an xác minh.

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm: Đề thi học kỳ I các môn lớp 12 đều do Sở ra, áp dụng thi chung đối với HS toàn tỉnh nhằm đánh giá chính xác năng lực HS, đồng thời để các em làm quen với các kỳ thi quốc gia, xét tuyển đại học sắp tới. Theo quy trình, Sở GD&ĐT chuyển đề thi đến trước cho các trường, sau đó các trường tổ chức in ấn, sao kê đề thi rồi tổ chức phát đề thi đến HS cùng giờ trong toàn tỉnh. “Đề kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 12 có hiện tượng bị lộ. Đề phát tán trên mạng đúng là đề do Sở ra. Nhiều khả năng đề bị lộ tại các trường” - vị lãnh đạo Sở nói.