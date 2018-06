Đà Nẵng cấm 1 số phương tiện dịp thi THPT Quốc gia

UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất tạm ngưng hoạt động một số loại phương tiện trên địa bàn TP để phục vụ kì thi THPT Quốc gia 2018.

Theo đó, một số loại xe như ô tô kéo rơmooc, sơ mi rơ-mooc, ô tô ben chở đất, cát, vật liệu xây dựng, san lấp trên địa bàn thành phố sẽ bị cấm hoạt động từ ngày 24 đến 27-6-2018, trừ các tuyến đường hầm Hải Vân – Túy Loan, quốc lộ 14B (đoạn từ đường hầm Hải Vân – Túy Loan đến cầu vượt Hòa Cầm), quốc lộ 1 (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp tỉnh Quảng Nam), đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn đi qua địa phận Đà Nẵng).

Cụ thể thời gian cấm các loại xe ô tô kéo rơmooc, sơmi rơmooc: Sáng từ 6h - 7h30; trưa từ 10h - 14h; chiều từ 16h – 18h30. Các loại xe ô tô tải tự đổ chở đất, cát, vật liệu xây dựng, san lấp tạm ngưng hoạt động từ 6h – 18h30.



TP Đà Nẵng đã sẵn sàng cho kì thi THPT Quốc gia 2018.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với Công an TP, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP lập kế hoạch liên ngành đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, phòng chống cháy nổ tại các điểm in sao đề thi, coi thi và chấm thi. Đảm bảo an toàn tuyệt đối và có phương án dự phòng, đề phòng tai nạn giao thông, cháy nổ trong quá trình vận chuyển đề thi, bài thi.

Tại các điểm coi thi, các trường học gần điểm thi linh động mở cổng trường và bố trí nước uống, chỗ nghỉ thích hợp cho phụ huynh học sinh. Đồng thời, thông báo danh sách, địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của các điểm coi thi, chấm thi đến Công an TP, Cảnh sát PCCC, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan biết và phối hợp thực hiện.

Chủ tịch TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng bảo vệ các khâu ra đề thi, in sao, vận chuyển, coi thi và chấm thi. Cạnh đó, chỉ đạo công an địa phương có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở photocopy cam kết không in sao tài liệu (phao thi) cho thí sinh.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng CSGT có kế hoạch trực chốt, phân luồng, đảm bảo ATGT, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh đến điểm thi đúng giờ quy định, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người ở khu vực xung quanh điểm coi thi. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo kỷ cương và công bằng trong kì thi.

Sở TT&TT, Sở VH&TT, Sở LĐ-TB&XH có kế hoạch phối hợp với Sở GD&ĐT và các cơ quan báo chí thông tin chi tiết về các điểm coi thi và các hoạt động tiếp sức mùa thi đến các thí sinh và phụ huynh. Nghiêm cấm việc phát tán các tài liệu, tờ rơi quảng cáo, tiếp thị… xung quanh các khu vực coi thi, chấm thi.

Sở Y tế phối hợp với Sở GD&ĐT, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP có phương án bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và thí sinh trong suốt quá trình tổ chức thi.

Kì thi THPT Quốc gia 2018 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-6. Hội đồng thi TP Đà Nẵng có 11.296 thí sinh tham dự ở 25 điểm thi với 477 phòng thi (cụm thi số 4). Thời gian làm việc của các điểm thi từ 24 đến hết ngày 27-6.