Hàng trăm giáo viên TP.HCM dạy không lương hơn một năm

Sở Nội vụ chưa biết Sở chưa nắm được thông tin cũng như chưa nhận được văn bản nào từ UBND quận 1 về những vướng mắc trong giải quyết lương cho giáo viên. Việc giáo viên làm việc từng đó thời gian mà chưa có lương có thể do quận tuyển dụng không đúng quy định pháp luật, không đăng báo công khai hoặc đang chờ thăng hạng... Còn việc vướng mắc từ thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT về xếp lương giáo viên thì Sở cũng chưa biết và chưa nhận được thông tin nào liên quan đến vấn đề này. Vì vậy, sau khi có văn bản kiến nghị từ quận, Sở sẽ xem xét cụ thể mới có hướng giải quyết được. (Ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM) ------------------------------------------------ Sẽ trả lương tạm thời theo bậc 1 Trong thời gian chờ đợi thông tin từ Sở Nội vụ, ngày 31-10, UBND quận 1 đã có văn bản gửi các trường học trên địa bàn thực hiện việc chi trả lương cho 117 giáo viên trúng tuyển đợt tuyển dụng tháng 8-2015 theo hệ số lương bậc 1 của bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo Nghị định số 204 của Chính phủ ban hành từ năm 2004 (theo đó trình độ đại học hệ số lương là 2,34, cao đẳng là 2,1 và trung cấp là 1,86). Quận cũng đề nghị các trường chi trả 80% lương cho giáo viên từ tháng 8-2015 đến tháng 7-2016 (12 tháng tập sự) và 100% lương từ tháng 8-2016 đến khi có quyết định chính thức từ Sở Nội vụ. Ngày 31-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cũng đã có văn bản chỉ đạo đối với UBND huyện Hóc Môn về việc tuyển dụng 53 giáo viên năm học 2015-2016. Trước đó, do huyện thực hiện tuyển dụng sai quy trình nên số giáo viên này thi đỗ nhưng không được công nhận. Hậu quả là họ không được tuyển dụng viên chức và không được nhận lương kể từ tháng 8-2015. Trong đợt tuyển viên chức của UBND quận 1 từ tháng 8-2015 đã có 134 giáo viên trúng tuyển từ cấp mầm non đến THCS. Tuy nhiên, do một số giáo viên đã bỏ nhiệm sở nên đến nay còn 117 giáo viên, trong đó có 25 giáo viên mầm non, 39 giáo viên tiểu học, 53 giáo viên THCS.