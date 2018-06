Thí sinh Huế đội mưa đi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia

Chiều 24-6, hàng ngàn sĩ tử tại Thừa Thiên-Huế đến điểm thi để làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: NGUYỄN DO



Đến khoảng 14 giờ, cơn mưa bất chợt kéo đến khiến nhiều thí sinh không chuẩn bị áo quần mưa bị ướt sũng. Ảnh: NGUYỄN DO



Tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng, nhiều sĩ tử vội vã chạy tìm chỗ trú mưa. Ảnh: NGUYỄN DO







Không khí trước các phòng thi. Ảnh: NGUYỄN DO









Các thí sinh tìm phòng thi. Ảnh: NGUYỄN DO







Không khí bên ngoài các phòng thi trước giờ làm thủ tục. Ảnh: NGUYỄN DO



Em Phạm Nguyễn Tiến Đạt kiểm tra lại thẻ dự thi, vì bị ướt mưa nên có một số chỗ bị ướt. Ảnh: NGUYỄN DO



Cán bộ coi thi đọc nội quy kỳ thi và hướng dẫn các sĩ tử kiểm tra lại thông tin trên giấy báo thi. Ảnh: NGUYỄN DO



Năm nay tỉnh Thừa Thiên-Huế có 12.470 thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia, trong đó 790 thí sinh tự do. Theo TS Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đến thời điểm này, công an tỉnh đã bố trí lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại địa điểm in sao đề thi, địa điểm thi, khu vực chấm thi, tham gia vận chuyển đề thi, bài thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đúng quy chế. Ở mỗi điểm thi, Sở GD&ĐT có hai thanh tra cắm chốt. Ảnh: NGUYỄN DO



Cán bộ coi thi ghi lịch thi THPT quốc gia để các sĩ tử cùng theo dõi. Ảnh: NGUYỄN DO



Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh về những quy định khi làm bài thi các môn trắc nghiệm. Ảnh: NGUYỄN DO



Thí sinh kiểm tra lại các thông tin. Vào sáng mai (25-6), các sĩ tử sẽ bước vào môn thi đầu tiên với môn ngữ Văn. Ảnh: NGUYỄN DO