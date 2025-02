Bộ Công an hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 1-3 27/02/2025 19:02

Ngày 27-2, Bộ Công an cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Công an địa phương theo hướng sắp xếp tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã), Bộ Công an hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an từ ngày 1-3.

Theo đó, về chức năng, nhiệm vụ, Bộ Công an sẽ tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành.

Cụ thể: Nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng; Nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không; Nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bộ Công an đã nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ ngày 1-3, cụ thể như sau:

Lĩnh vực sát hạch, cấp Giấy phép lái xe

Lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng

Lĩnh vực tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an tại Chuyên mục “Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.