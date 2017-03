Giấy chứng bệnh mua ở... quán nước

Đề nghị công an vào cuộc BS Nguyễn Văn Cao, Phó Giám đốc BV Đa khoa khu vực Long Thành, nhận định những mẫu giấy chứng nhận nghỉ bệnh (được PV mua từ quán nước cung cấp) tương tự như giấy của BV. Ngoài ra trong sổ lưu khám bệnh của BV Long Thành có tên của các bệnh nhân NTL và N.Ph với ngày khám chính xác như đã ghi trong giấy “chứng bệnh từ quán nước”. BS Cao cũng khẳng định ở BV cũng có bác sĩ có tên như đã ghi trong giấy chứng nhận khám bệnh. Tuy vậy, ông Cao chưa khẳng định các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do PV cung cấp là do BV cấp (tức có sự móc nối - NV) hay là giấy giả. Muốn biết được giấy thật hay giả thì phải nhờ cơ quan công an điều tra. “Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ. Nếu phát hiện có bác sĩ, cán bộ nào sai phạm, tiêu cực thì sẽ xử lý kỷ luật ngay nhằm không làm ảnh hưởng đến uy tín của BV” - BS Cao nói. Trong sáu tháng đầu năm, BHXH tỉnh Đồng Nai phát hiện gần 55.000 giấy phép nghỉ bệnh của công nhân có vấn đề. Đơn vị này cho rằng nhiều công nhân đã giả bệnh rồi đi mua giấy, xin nghỉ làm vài ba ngày song hôm sau đi làm trở lại. Theo cơ quan BHXH, việc “giả bệnh” không những làm công ty nơi công nhân trả lương mà bảo hiểm cũng chi trả thêm khoản tiền bảo hiểm.