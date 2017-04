Hàng ngàn lao động tranh suất đi làm việc tại Hàn Quốc

Ngày 3-4, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã thông tin về Kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS sẽ diễn ra từ tháng 6 và tháng 9-2017.

Theo đó, năm 2017, số lượng được phía Hàn Quốc dự kiến tuyển là 3.600 người, trong đó ngành sản xuất chế tạo tuyển 1.500 người, ngành xây dựng 500 người, ngành nông nghiệp và ngư nghiệp đều tuyển 800 người.

Theo Cục quản lý lao động, phía Hàn Quốc sẽ lựa chọn ứng viên trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất xuống thấp trong số những người đạt từ 80 điểm trở lên (số điểm tối đa 200 điểm). Với ngành ngư nghiệp lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 60 điểm trở lên.



Các thí sinh tham gia kỳ thi tiếng Hàn năm 2016. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Đặng Sĩ Dũng, Cục Phó Cục quản lý lao động ngoài nước, cho biết chương trình do Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức. Trong đó, việc chấm thi đều do phía Hàn Quốc quyết định, nên sẽ không có bất cứ sự can thiệp từ bên ngoài nhằm thay đổi kết quả thi.



Ông Dũng khuyến cáo người lao động không nên tin vào những lời hứa hẹn "chạy" để được trúng tuyển đi làm việc ở Hàn Quốc: "Ngoài ra, những trường hợp có hành vi gian dối trong kỳ thi như mang tài liệu, nhờ thi hộ, chụp ảnh gửi bài… khi bị phát hiện sẽ bị cấm tham gia kỳ thi trong ba năm liên tiếp” - ông Đặng Sĩ Dũng nói và cho biết kỳ thi năm 2016, Ban tổ chức đã phát hiện hơn 30 trường hợp vi phạm và cấm thi ba năm.