Hàng trăm con heo bị tiêm thuốc ‘có nguy cơ gây ung thư tủy’

Ngày 24-3, cơ quan chức năng thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang lập hồ sơ xử lý chủ một trại heo ở khu phố An Hòa (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát) vì đã tiêm thuốc an thần cho hàng trăm con heo trước khi đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, chiều tối 23-3, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp Chi cục Thú y Bình Dương, Công an thị xã Bến Cát kiểm tra trại nuôi nhốt heo của ông Trần Quốc Thái (33 tuổi, quê Bến Tre) tại khu phố An Hòa (phường Hòa Lợi).



Hàng trăm con heo bị bơm nước để tăng cân và tiêm thuốc an thần trước khi mang đi giết mổ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện sáu công nhân của cơ sở nuôi nhốt heo này đang tiêm thuốc an thần nhãn hiệu Prozil fort cho hàng chục con heo và dùng vòi bơm nước vào miệng heo. Trên 200 con heo đã được tiêm thuốc đang nằm ngủ li bì.



Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận mỗi ngày cơ sở này vận chuyển khoảng 300 con heo từ Bến Tre lên tập kết để bơm nước và tiêm thuốc an thần cho heo trước khi vận chuyển xuống lò mổ quận Bình Thạnh (TP.HCM) để giết thịt và tiêu thụ.



Thuốc an thần mà trại heo sử dụng là chất cấm sử dụng cho heo chuẩn bị giết mổ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ được 44 vỏ chai thuốc nhãn hiệu Prozil fort đã sử dụng hết, bốn chai đang sử dụng dở và một bơm kim tiêm, 32 xô nước có gắn vòi. Chủ trại heo thừa nhận bơm nước cho heo nhằm tăng trọng và tiêm thuốc an thần giúp cho thịt heo được tươi lâu.



Cơ quan chức năng khuyến cáo thuốc an thần Prozil fort là chất cấm sử dụng cho heo chuẩn bị giết mổ. Người ăn phải thịt heo mới được tiêm thuốc trong vòng một tuần có nguy cơ mắc bệnh ung thư tủy, giảm hồng cầu, mục xương…