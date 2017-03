(PL)- Chiều 18-11, Thượng tá Lê Hoàng Châu, Phó Trưởng Công an quận Tân Bình, cho biết công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Viết Hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như đã thông tin trưa 14-11, khi Hùng mạo danh là phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM để nhận 4 triệu đồng của một người phụ nữ với lý do chi phí để đăng bài trên báo tại quán cà phê thì bị công an phát hiện, bắt quả tang. G.NGHĨA