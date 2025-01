“Một ngày làm chiến sĩ” của các bệnh nhi tại bệnh viện Ung bướu 2 11/01/2025 06:27

Chiều 10-1, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (cơ sở 2) tổ chức chương trình ý nghĩa mang tên “Chắp cánh ước mơ cho những mặt trời bé con”.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch chăm lo Tết 2025, nhằm hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Các em nhỏ tại Bệnh viện tỏ ra thích thú với các hoạt động vui chơi trong chương trình. Ảnh: HỒNG THẮM

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động “Một ngày làm chiến sĩ”, nơi các bệnh nhi được trải nghiệm trở thành cảnh sát giao thông (CSGT) và chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Nhiều em nhỏ hào hứng khi khoác lên mình bộ trang phục chiến sĩ. Ảnh: HỒNG THẮM

Ngay từ đầu chương trình, các bệnh nhi được khoác lên mình bộ trang phục chiến sĩ công an, hòa mình vào không khí sôi động và đầy hào hứng.

Các em nhỏ tham gia trải nghiệm làm lính cứu hỏa. Ảnh: HỒNG THẮM

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các chiến sĩ công an, các em được tham quan xe mô tô giao thông, xe thang cứu hỏa cao 30 mét, thử sử dụng vòi chữa cháy và thực hành các động tác cơ bản trong điều tiết giao thông.

Được sự hỗ trợ của lực lượng PCCC, các em nhỏ thử sức với trải nghiệm trên xe thang cứu hỏa cao 30 mét. Ảnh: HỒNG THẮM

Không chỉ trải nghiệm công việc của những chiến sĩ công an, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian, nhận những con tò he đất và bóng bay từ các nghệ nhân.

Đặc biệt, chương trình còn tổ chức “Booth photo” để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Các bệnh nhi đã rạng rỡ trong bộ trang phục công an, tự tin tạo dáng và nhận ngay những bức ảnh kỷ niệm tại chỗ.

Đại tá Trang Viết Thanh, Phó trưởng Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) thăm hỏi các bệnh nhi phòng bệnh đặc biệt. Ảnh: HỒNG THẮM

Đại tá Trang Viết Thanh, Phó trưởng Công an TP. Thủ Đức, chia sẻ rằng mặc dù thời gian này công tác bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân đón Tết rất bận rộn, nhưng ông và lực lượng công an vẫn mong muốn phối hợp với các mạnh thường quân để mang đến những niềm vui nhỏ cho các em. Ông cũng hy vọng những trải nghiệm trong chương trình sẽ tiếp thêm sức mạnh và động lực giúp các em vượt qua bệnh tật.

Đại tá Trang Viết Thanh thăm hỏi gia đình bệnh nhi. Ảnh: HỒNG THẮM

Tại đây, Đại tá Trang Viết Thanh đã trực tiếp đến thăm các bệnh nhi phòng bệnh đặc biệt, hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần, tặng quà và gửi những lời chúc Tết ấm áp tới các gia đình đang chăm sóc các em.

Chương trình cũng trao tặng hơn 350 phần quà ý nghĩa, bao gồm tiền mặt, bánh kẹo, sữa, bộ đồ công an và mascot hoa hướng dương. Đặc biệt, 10 phần quà trị giá 10 triệu đồng mỗi phần đã được trao cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.