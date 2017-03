Kinh hãi giòi lúc nhúc trong tương ớt

Ngày 1-8, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã buộc một cơ sở sản xuất tương ớt trên địa bàn tiêu hủy trên bảy tấn tương ớt có giòi.



Tương ớt giòi bò lúc nhúc khiến nhiều người kinh hãi.

Trước đó, qua nhiều ngày theo dõi, Công an thị xã Dĩ An phối hợp với Công an phường Đông Hòa đã kiểm tra, bắt quả tang cơ sở của ông Phạm Văn Thành (tạm trú khu phố Tây A, phường Đông Hòa) sản xuất tương ớt không đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các phụ gia chế biến tương ớt.



Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang sản xuất trên bảy tấn tương ớt. Các thùng phuy và bể chứa tương ớt hầu hết đều mốc đen, có giòi bò lúc nhúc, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Cơ sở không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.



Ông Thành khai nhận với công an đã sản xuất được hơn một năm nay. Cơ sở dùng ớt bột, phụ gia ngâm ủ với nhau rồi mang nấu cho đặc, sau đó tiếp tục ủ cho tới khi ra thành phẩm.