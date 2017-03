Nghi trộm, một người bị công an đánh

Hôm qua (14-8), ông Lê Văn Chư (64 tuổi, ngụ xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) cho biết ông đã gửi đơn tố cáo lên Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc con ông là Lê Văn Cương (25 tuổi) bị Công an xã Hương Toàn và Công an thị xã Hương Trà đánh, phải nhập viện cấp cứu.

Bỗng dưng bị bắt



Anh Lê Văn Cương trình bày khoảng 15 giờ ngày 12-8, anh đang phụ hồ trước nhà thì ông Nguyễn Xuân Đạo, công an viên thôn Vân Cù, cùng với hai thanh niên đến nhà rủ anh đi chơi với ông ấy một lát. Trên đường đi, ông Đạo bất ngờ chở anh vào trụ sở UBND xã Hương Toàn. Tại đây, hai thanh niên đưa anh Cương vào phòng. Sau đó cả hai giới thiệu là công an thị xã Hương Trà và hỏi: “Tối qua, anh đi với ai?”. Anh Cương trả lời ngủ ở nhà. Hai công an tát vào mặt anh rồi bỏ ra ngoài uống trà.

Cương kể tiếp: “Khoảng 10 phút sau, cả hai công an vào yêu cầu anh khai lại sự việc từ 19 giờ ngày 11-8 đến 5 giờ sáng hôm sau”. Anh Cương khai ban ngày phụ hồ mệt nên tối về coi phim xong rồi ngủ chứ không đi đâu. Hai công an nói: “Dân ở ngoài chợ chứng kiến, trên mạng, camera cũng có mặt ông đó mà ông cãi à?”. “Nói xong họ đánh tôi tiếp” - Cương kể.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, công an cho anh Cương về. “Trước khi về, họ dặn tôi không được kể với ai, ai hỏi thì bảo công an mời lên hỏi một số việc thôi” - Cương kể.

Ông Lê Văn Chư cầm trên tay những bức ảnh có những dấu vết con ông bị đánh. Ảnh: VIẾT LONG

Nhập viện cấp cứu

Lúc bước vào sân nhà, Cương ngất lịm. Người thân đưa vào nhà và phát hiện mặt, đùi, cổ tay anh bị bầm tím, người sốt cao. Cho rằng Cương bị đánh vô cớ, gia đình ông Chư và nhiều người dân đến nhà ông Đạo yêu cầu giải thích về việc đánh đập, còng tay. Khoảng 21 giờ cùng ngày, lãnh đạo xã Hương Toàn đến nhà ông Đạo để lắng nghe sự việc. Trưởng công an xã lập biên bản ghi nhận bức xúc của gia đình ông Chư, hứa chính quyền sẽ làm rõ sự việc, ai sai người đó chịu trách nhiệm và đề nghị gia đình đưa Cương đi bệnh viện. Khoảng 1 giờ sáng 13-8, người thân đưa Cương đi BV Trung ương Huế. Kết luận chụp X-quang, Cương bị đa chấn thương, cần theo dõi nhưng gia đình phải đưa về vì không đủ tiền trả viện phí. Thế nhưng chiều cùng ngày, Cương bị nôn mửa nên gia đình lại đưa vào BV Trung ương Huế cấp cứu.

Sáng hôm qua (14-8), bác sĩ khoa Cấp cứu BV Trung ương Huế cho biết: Bệnh nhân Cương bị chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tính mạng nhưng cần phải theo dõi. Chiều hôm qua, gia đình đưa Cương về nhà.

“Rõ ràng ngày 11 và 12-8, nó ở nhà phụ hồ làm sân nhà, tối xem tivi rồi ngủ, nhiều nhân chứng đó sao họ không hỏi mà bắt nó lên tra tấn…” - ông Chư bức xúc.

Cơ quan chức năng làm rõ

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Minh Quang, Trưởng Công an thị xã Hương Trà, cho biết: “Về việc anh Cương tố cáo bị lực lượng của Công an thị xã Hương Trà và Công an xã Hương Toàn bắt và đánh vô cớ, công an thị xã đang kiểm tra, xác minh lại…”. Ông Quang cho biết thêm, sáng 13-8, ông có mặt ở xã Hương Toàn và công an, VKSND thị xã đang làm rõ việc này.

Đến Công an xã Hương Toàn, chúng tôi gặp một số công an và KSV thị xã Hương Trà. Chúng tôi hỏi thì họ nói là không điều tra vụ việc anh Cương bị đánh mà chỉ nghe sơ qua vụ việc trên.

Chúng tôi quay sang hỏi ông Hoàng Thịnh, Phó Trưởng Công an xã Hương Toàn, về sự việc này. Một công an viên thị xã Hương Trà gọi ông Thịnh, nói: “Anh trả lời họ là việc này không rõ, nếu muốn biết thì đến gặp chánh văn phòng công an tỉnh. Nếu anh phát ngôn là chết đó…”.

VIẾT LONG