Người 'ôm xác vợ 7 năm' rạch bức tượng để... khoe xương

Công an vào cuộc

Ông Lương Tấn Tài, Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, sáng 28/11, công an huyện đã chỉ đạo công an thị trấn Hà Lam mời ông Vân lên để làm rõ về vụ việc mà báo chí đã nêu trong những ngày gần đây.

“Cần phải làm rõ trong bức tượng mà ông Vân để trong nhà và ôm ngủ suốt mấy năm nay có đúng là hài cốt của vợ ông không. Nếu đúng là hài cốt thật thì phải xử lý theo qui định của pháp luật…” - ông Tài khẳng định.

"Tui nói thiệt, không tin thì thôi. Cứ lên mộ bả đào lên có hài cốt bả hay không biết liền mà..."

Tại trụ sở công an thị trấn Hà Lam, ông Vân đã viết bản tường trình vụ việc và thừa nhận việc mình đào mồ vợ rồi lấy hài cốt đưa về nhà để vào bức tượng hình nhân đặt trong phòng ngủ và ôm nó để ngủ từ nhiều năm nay.

Theo ông Dương Văn Diện, trong bản tường trình tại cơ quan công an, ông Vân đã thừa nhận: ”Về mặt pháp lý thì việc đưa xác vợ về để trong nhà là ảnh hưởng đến môi trường…”. Nhưng về mặt... tình cảm thì ông Vân khẳng định là... “không thể giải thích được” (?).



Ông Diện nói: “Vấn đề rất phức tạp và chúng tôi đang tiếp tục xác minh. Bao giờ có kết luận cụ thể (có xác trong pho tượng thạch cao hay không - PV) thì mới cung cấp thông tin cho báo chí được. Vụ việc này cũng không thể mình cơ quan công an làm được mà cần có sự phối hợp với các ngành, đoàn thể và chỉ đạo của chính quyền địa phương”.

"Không tin thử rờ vào biết liền!"

Ngay sau cuộc trò chuyện, ông Vân đưa chúng tôi vào buồng ngủ của mình để “giới thiệu” người vợ bằng tượng mà như lời ông bảo phía trong là bộ hài cốt của bà mà ông đã lén đào đem về từ hơn 6 năm nay.

Ông Vân tiến hành mổ cánh tay bức tượng để chứng minh phía trong có gì

Trong sáng 28/11, sau khi ông Vân đến làm việc với công an thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để trình bày những việc làm khác người của mình, rất nhiều PV đã chờ chực để yêu cầu ông cho xem phía trong bức tượng chứa đựng những thứ gì, liệu đó có phải là hài cốt như ông Vân bảo.

Không ngần ngại, ông Vân qua nhà con dâu lấy con dao xắt rau đem về nhà và bắt đầu mổ cánh tay của bức tượng.

"Đó, xương của vợ tui đó. Không tin lấy ra xem biết liền..."

Ông Vân rạch một đường dài trên cánh tay của bức tượng. Sau khi cắt và bóc tách phần thạch cao, vải, giấy học trò bọc quanh, cổ tay phải của bức tượng hiện ra hai thanh màu nâu. Ông Vân đưa tay chỉ: “Đó, xương vợ tui đó. Tui nói thiệt mà…”.



“Mấy chú không tin thì thôi. Xương vợ tui đó. Chú mô không tin thì... rờ vô xem thử biết liền. Tui chừng nấy tuổi đầu chẳng lẽ dựng chuyện nói láo để lừa mọi người. Xác vợ tui, tui đem về ở với tui cho ấm cúng. Tui nói thiệt, không tin thì thôi" - ông Vân nói.

Hiện, chính quyền địa phương huyện Thăng Bình đang chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý người đàn ông "khác người" này.