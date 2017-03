"Ói ra máu sau khi bị công an làm việc": Công an nói nạn nhân tự té

Đến gần 20 giờ, chị của Khởi mang chai nước suối đến đưa cho Khởi. Sau khi uống nước, bất ngờ Khởi ói mửa và té dập mặt xuống nền nhà, làm dập môi chảy máu. Công an phường đưa Khởi đến bệnh viện cấp cứu… Trong văn bản ngày 21-2 gửi các cơ quan báo chí, Công an quận Thủ Đức cho biết như trên.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 11-2, Công an phường Linh Xuân nhận tin báo chị H. ở khu nhà trọ đường 13, khu phố 4, phường Linh Xuân bị mất trộm 2,5 triệu đồng. Qua xác minh, công an xác định sáng cùng ngày chủ nhà trọ thấy Khởi cùng một thanh niên (không rõ lai lịch) ra khỏi khu trọ. Từ đó, công an mời Khởi về trụ sở làm việc, sau đó phải nhập viện vì ói ra máu. Trong kết quả chụp X-quang ban đầu, bệnh viện xác định anh Khởi bị tràn dịch hố chậu, chấn thương… và anh Khởi cho rằng mình bị công an đánh.

Trong văn bản trả lời báo chí, công an nêu: Sau khi chuyển đến, bệnh viện đã siêu âm, chụp CT… cho Khởi nhưng kết quả không bị chấn thương gì. Trong quá trình Khởi nằm viện, Công an phường Linh Xuân có cử Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Công an phường đến nắm tình hình sức khỏe của Khởi. Ngày 15-2, Khởi xuất viện và gia đình Khởi đòi bồi thường 35 triệu đồng tiền viện phí, thuốc men nhưng không được Công an phường Linh Xuân đồng ý.

Trao đổi với chúng tôi, gia đình anh Khởi cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại lên Công an TP.HCM.

PV