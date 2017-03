Tạm giữ tài xế nhiều lần hất CSGT lên capô

Sáng 22-7, khi phát hiện Uy điều khiển chiếc ô tô bốn chỗ (biển số 16M-9960) vượt trái phép, Tổ CSGT Công an thị xã An Nhơn ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Uy không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy với thái độ thách thức. Tổ CSGT dùng xe đặc chủng truy đuổi và chặn xe, yêu cầu Uy xuất trình giấy tờ. Uy vừa chửi bới lăng mạ vừa tăng tốc ô tô, hất tung Thiếu úy Nguyễn Hồ Đình Phước, cán bộ Đội CSGT thị xã An Nhơn, lên nắp capô xe rồi bỏ chạy. Chạy được một đoạn, Uy dừng lại, đòi hành hung Thiếu úy Phước. Nhiều người dân địa phương nhìn thấy sự việc đã tham gia truy bắt chiếc ô tô trên để giải cứu Thiếu úy Phước. Uy đã bị lực lượng công an và người dân khống chế, bắt giữ.

TẤN LỘC