Tết Dương lịch, Nam Bộ trời mát

Ở khu vực Tây Nguyên, đêm se lạnh. Tại TP Pleiku, nhiệt độ xuống 16-18oC, TP Buôn Ma Thuột nhiệt độ là 18-20oC, TP Đà Lạt lạnh hơn. Miền Trung có mưa vừa ở một số vùng ven biển, nhiệt độ ban ngày 24-27oC, ban đêm 19-22oC.

Tết Dương lịch, miền Bắc trời rét, nửa đêm về sáng có sương mù, mưa nhỏ ở một số nơi. Nhiệt độ ban ngày 19-22oC, ban đêm 16-18oC. Vùng núi nhiệt độ xuống thấp hơn, ở Sa Pa (Lào Cai), Bắc Hà (Hà Giang) ban đêm nhiệt độ xuống 7-10oC.

H.VÂN