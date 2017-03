Trưởng công an xã ‘ém’ tiền của công an viên

Hiện các cơ quan chức năng huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang tiếp tục làm rõ đơn tố cáo tập thể của công an viên phụ trách các thôn tố cáo trưởng Công an xã Tân Hải “ém” tiền bồi dưỡng mà lẽ ra họ được nhận trong năm năm qua.

Đây là đơn tố cáo lần hai vì các công an viên cho rằng lần giải quyết ban đầu không thỏa đáng, chưa chỉ rõ hết các sai phạm của trưởng công an xã.

Ký nhưng không nhận tiền

Theo các công an viên, hơn năm năm qua, họ được phân công tuần tra, trực chốt an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm... trên địa bàn. Khi tham gia các công việc trên, theo quy định là họ được chi tiền công tác, bồi dưỡng từ kinh phí và nguồn tiền trích lại từ nguồn phạt khi tuần tra giao thông, phòng, chống tội phạm nhưng họ không nhận được khoản tiền nào. Điều bất thường là họ được yêu cầu ký vào các bảng chấm công nhưng tiền thì không được nhận!

Anh Lê Quốc Chí, Trưởng Công an thôn Chu Hải, cho biết: “Thu nhập của anh em khoảng 1 triệu đồng/tháng nên rất khó khăn. Vì thế chúng tôi đã liên hệ với ông Đổng Văn Bảnh, Trưởng Công an xã Tân Hải, để hỏi về số tiền chúng tôi lẽ ra được nhận trong mấy năm qua nhưng ông không trả lời. Anh em bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ về chuyện này”.

Sau khi tố cáo, đầu năm 2014, UBND xã Tân Hải kết luận: Hằng năm nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm và kinh phí trích từ xử phạt giao thông đã được phân bổ. Năm 2013, công an xã có phân bổ cho lực lượng công an thôn theo bảng chấm công là 40 triệu đồng và công an thôn đã ký nhưng chưa nhận tiền. Sau đó đã thống nhất công khai và phân chia số tiền trên. Xã cũng giải thích là số tiền trên phải chi trả theo quý theo phân bổ của huyện chứ không dồn cục...

Tuy nhiên, Trưởng Công an thôn Đông Hải Đỗ Văn Lập không đồng tình với cách lý giải trên: “Năm 2012, chỉ có sáu công an các thôn nhận tổng cộng 4,5 triệu đồng. Sau khi chúng tôi tố cáo, công an xã mời lên để nhận tiền khắc phục của năm 2013. Còn số tiền các năm khác đi đâu? Chưa ai trả lời thỏa đáng nên chúng tôi tiếp tục khiếu nại”.

Các công an thôn trình bày những khuất tất trong việc chi, sử dụng tiền bồi dưỡng từ năm 2009 đến nay. Ảnh: HP





Báo cáo của Công an xã Tân Hải thể hiện đã chi tiền cho các công an thôn nhưng trên thực tế họ không hề nhận.

Hàng trăm triệu đồng bị “ém”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, số tiền xử phạt trích lại cho Công an xã Tân Hải lớn hơn nhiều.

Chỉ riêng năm 2013 đã hơn 60 triệu đồng. Bởi lẽ trong báo cáo cho HĐND xã, sáu tháng cuối năm Công an xã Tân Hải đã nhận khoản tiền trích lại từ xử phạt là 42,5 triệu đồng. Còn trước đó, Công an xã Tân Hải cũng đã có báo cáo gửi HĐND, nêu rằng sáu tháng đầu năm 2013, công an xã xử phạt, nộp vào ngân sách hơn 60 triệu đồng (số tiền trích lại ước chừng 20 triệu đồng). Như vậy chỉ tính trong năm 2013 riêng số tiền xử phạt giao thông của Công an xã Tân Hải sau khi nộp được trích lại khoảng 60 triệu đồng nên công an các thôn chưa đồng tình với con số 40 triệu đồng của năm này.

Theo một nguồn tin, tổng số tiền Công an xã Tân Hải đã nhận từ nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm và tiền trích phần trăm xử phạt giao thông 2009-2013 là gần 400 triệu đồng. Ông Đổng Văn Bảnh, Trưởng Công an xã Tân Hải, cho biết là đã nhận số tiền trên nhưng chưa chia lại cho công an thôn theo bảng chấm công nhưng đã chi vào một số việc khác. Tuy nhiên, ông Bảnh chưa chứng minh là đã chi tiền vào việc gì.

Một cán bộ tham gia trong đoàn kiểm tra cho biết: “Sai thì đã rõ nhưng cụ thể thế nào, cố ý hay vô ý trong việc chi các khoản tiền phải phối hợp với cơ quan chuyên môn để làm rõ. Không chỉ riêng nội dung về việc không chi tiền bồi dưỡng cho công an thôn mà mở rộng ra các vấn đề khác.

Theo quy định, tiền trích lại từ xử phạt giao thông được quyết toán, chi bồi dưỡng, chi tuần tra ban đêm phải có bảng chấm công, kế hoạch và bảng ký nhận tiền; phải mở sổ theo dõi… Hằng tháng phải nộp hồ sơ quyết toán của tháng trước. Chỉ cần thực hiện sai so với công văn này, mấy năm không phát, để anh em khiếu nại đã là vi phạm”.

Ông Tạ Minh Phong, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tân Thành, khẳng định: “Sắp tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ có kết luận chính thức và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Huyện sẽ chấn chỉnh không chỉ ở địa bàn xã Tân Hải mà các địa phương khác trong huyện. Tôi từng công tác tại địa phương nên rất hiểu khó khăn của các công an thôn. Họ làm việc trực tiếp, tham gia rất tốt và góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại từng thôn, ấp trong khi chế độ còn rất thấp…”.

