(PL)- Ngày 24-6, Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra nguyên nhân anh Lương Văn Tuấn (trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) tử vong sau khi uống rượu.

Tối 23-6, ông Lương Văn Hải (trú bản Huống, xã Châu Hồng) mời anh Tuấn cùng một số người bạn đến nhà uống rượu. Sau khi uống rượu được một lúc, anh Tuấn kêu mệt và xin phép nằm nghỉ. Đến hơn 22 giờ, mọi người gọi anh dậy để uống rượu tiếp thì phát hiện anh đã chết. ĐẮC LAM