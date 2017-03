Vụ chìm ca nô làm 9 người chết ở Cần Giờ: Bắt 2 giám đốc

Trưa 24.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn.

Đó là các đối tượng: Vũ Văn Đảo (45 tuổi, ngụ Hải Phòng, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Séc, trụ sở ở số 2 Phạm Ngọc Thạch, P.9, TP.Vũng Tàu); Đinh Văn Quyết (33 tuổi, quê Nam Định, Giám đốc Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina, trụ sở tại KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu).



Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 2.8.2013, Đảo và Quyết đã đưa chiếc ca nô BP 12-04-02 không đảm bảo an toàn vào hoạt động vận chuyển người làm 9 nạn nhân thiệt mạng khi chiếc ca nô này bị chìm.



Theo Đàm Huy (TNO)