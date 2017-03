Gần 100 xe Mazda 3 2015 tại Việt Nam báo lỗi động cơ

Thành viên câu lạc bộ Mazda 3 Club - Việt Nam tập hợp danh sách những chiếc xe bị lỗi động cơ để tìm nguyên nhân và phương hướng giải quyết. Số lượng ban đầu chỉ vài chiếc, sau tăng dần lên gần trăm bản. Phần lớn những xeMazda 3 2015 báo lỗisáng đèn động cơ là bản 1.5L sedan và hatchback.

Được biết, những chiếc xe này mới chỉ lăn bánh vài nghìn km. Phiên bản 2.0L gần như không ảnh hưởng. Trong khi đó, theo thông cáo phát đi sáng 29/7, Trường Hải thống kêcó 44 trường hợp báo lỗitrên tổng số gần 3.000 xe Mazda 3 được bán ra.

Hiện đã có khoảng gần 100 chiếc Mazda 3 All New có hiện tượng sáng đèn báo lỗi động cơ.

Anh Lê Trí Dũng (Hà Nội), người mua chiếc Mazda 3 All New bản 1.5 hatchback ở đại lý Mazda Lê Văn Lương (Hà Nội) cho biết, xe mới chạy 1.000 km đã xuất hiện hiện tượng đèn báo lỗi động cơ. Sau khi đưa xe vào xưởng, xe của anh Dũng được báo do xăng bẩn và phải làm sạch bình nhiên liệu. Tuy nhiên, khách hàng này cho biết tình trạng không được cải thiện.

"Sử dụng chiếc ôtô có hiện tượng báo lỗi động cơ nhiều lần, tôi có cảm giác bất an và nghi ngờ Mazda 3 All New dính lỗi động cơ hàng loạt ở Việt Nam", anh Lê Trí Dũng nhận định.

Xe mới chạy 1.000 km đã xuất hiện hiện tượng đèn báo lỗi động cơ.

"Khi vào xưởng, nhân viên kỹ thuật kiểm tra và báo do xăng bẩn. Sau khi mua lọ dung dịch tẩy rửa khoảng 400.000 đồng, hiện tượng đèn báo động cơ hết nhưng một vài ngày sau lại xuất hiện", anh Tiến Nguyễn ở Hà Nội - người sở hữu chiếc Mazda 3 All New 1.5L bản sedan gặp lỗi động cơ tương tự chia sẻ.

Một số người dùng khác cho biết, hiện tượngsáng đèn báo lỗi động cơkhông chỉ do xăng bẩn mà xuất hiện ngay cả khi xe của họ lao qua chỗ xóc, rửa xe hoặc đang chạy trên đường. Trong khi đó, những khách hàng mới lấy Mazda 3 2015 chưa báo lỗi cảm thấy khá lo lắng.

Kim phun nhiên liệu bị bẩn trên những chiếc Mazda3 bị sáng đèn check-engine.

"Mình vừa mới lấy chiếc Mazda 3 All New bản 1.5 sedan. Xe chạy được hơn 200 km chưa thấy hiện tượng gì. Tuy nhiên, thấy anh em phản ánh cũng lo ngại", thành viên Dũng Nguyễn của câu lạc bộ Mazda 3 Club - Việt Nam băn khoăn cho biết.

Về vấn đề Mazda 3 All New, trong đó, chủ yếu là bản 1.5L sedan và hatchback gặp hiện tượng đèn báo lỗi động cơ, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Một - Giám đốc truyền thông của Trường Hải cho biết, Thaco hiện ghi nhận phản ánh lỗi động cơ của Mazda 3 All New từ người dùng trong nước và đã báo cáo với Mazda toàn cầu.

Hoá đơn mà khách hàng phải trả phí cho xe đang trong thời gian bảo hành.

"Hiện tượng đèn báo lỗi trên một số xe Mazda3 là do đầu kim phun xăng bị nghẹt do muội than hình thành quá nhiều trong quá trình đốt cháy nhiên liệu có lẫn các tạp chất bẩn, dẫn đến tắc nghẽn hoạt động của kim xăng. Động cơ 1.5L có tỷ số nén cao (13:1) và với cơ chế phun xăng trực tiếp lên đầu xi-lanh yêu cầu cao về độ chính xác của tỉ lệ hỗn hợp không khí, nhiên liệu nên khá 'nhạy cảm' đối với xăng có lẫn tạp chất bẩn. Chỉ cần tỷ lệ hỗn hợp này thay đổi ở mức độ nhỏ cũng dễ phát sinh lỗi nhằm cảnh báo người lái về chất lượng của nhiên liệu" - Thaco nhận định ban đầu về lỗi động cơ trên Mazda 3 All New.

Cũng theo đại diện của Thaco cho hay, hiện VinaMazda đang chờ cáckỹ sư của Mazda toàn cầu có mặt tại Việt Nam để khảo sát và đó sẽ là câu trả lời thỏa đáng nhất đối với khách hàng.

