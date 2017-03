Hãy luôn thắt dây đai an toàn khi lái xe

Ngày 28-3, Công ty ô tô Toyota Việt Nam triển khai Chiến dịch an toàn đường bộ năm 2017, nhằm nâng cao tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn, góp phần tạo thói quen thắt đây đai an toàn cho người điều khiển, cũng như người ngồi trên xe, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Qua đó xây dựng xã hội giao thông văn minh, an toàn cho Việt Nam.



Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch An toàn đường bộ Toyota được triển khai từ năm 2014 với sự tham gia của 10 quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, gồm: Brunei, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philipines, Thái Lan và Việt Nam. Theo kết quả nghiên cứu của Toyota tại 5 nước Đông Nam Á cho thấy chỉ có 25% người điều khiển xe và hành khách trên xe có thắt dây an toàn, trong khi túi khí sẽ vận hành tốt hơn 15 lần nếu dây an toàn được cài chặt. Thêm vào đó, dây đai an toàn còn giúp giảm nguy cơ gây tử vong lên đến 50% đối với hành khách ngồi ghế trước và 75% đối với hành khách ngồi ghế sau.

Trải qua hai năm triển khai, chương trình đã thực hiện nhiều hoạt động thu hút được sự quan tâm của cộng đồng như: Cuộc thi thiết kế đệm cho dây an toàn Toyota; Cuộc thi chụp ảnh Selfie thắt dây an toàn Toyota. Trong đó, Việt Nam vinh dự là một trong năm quốc gia có thí sinh may mắn giành giải đặc biệt của cuộc thi với giải thưởng là chuyến đi Nhật Bản dành cho thí sinh cùng người thân vào tháng 11-2015.

Năm nay, Chiến dịch an toàn đường bộ Toyota mang thông điệp “Hãy luôn thắt dây đai an toàn” kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8-2017, hướng tới nâng cao ý thức sử dụng dây đai an toàn tới cộng đồng: Hãy thắt dây an toàn dù chỉ là quãng đường ngắn, hãy thắt dây an toàn dù xe có trang bị túi khí, hãy thắt dây an toàn dù áo có thể bị nhăn, hãy thắt dây an toàn dù cảm thấy gò bó và hãy thắt dây an toàn dù bạn là “tay lái lụa”. Dưới đây là một số hình ảnh mang thông điệp khuyến cáo về thắt đai an toàn khi lái xe: