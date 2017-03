Honda Civic thế hệ mới đạt chứng nhận an toàn 5 sao

Honda châu Á (Asian Honda Motor) vừa chính thức công bố Honda Civic thế hệ mới được chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất bởi Ủy ban đánh giá xe Đông Nam Á - ASEAN NCAP. Cụ thể, Honda Civic được xếp hạng 5 sao, cao nhất trong cả hai bài kiểm tra va chạm trước và va chạm bên, với điểm số 14.74/16.00 ở hạng mục bảo vệ người lớn và 86%/100% cho hạng mục bảo vệ trẻ em.





Mẫu xe Civic mới - Bứt phá kiến tạo xu hướng.

Với kết quả này, Civic thế hệ mới đã được bình chọn là mẫu xe gia đình cỡ nhỏ tốt nhất trong hạng mục bảo vệ người lớn và bảo vệ trẻ em trong giải ASEAN NCAP Prix Awards 2016. Như vậy, Honda Civic mới đã trở thành mẫu xe thứ ba của Honda vinh dự nhận được chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất theo đánh giá của tổ chức uy tín này, bên cạnh Honda City và Honda CR-V.





Bảng xếp hạng 5 sao cao nhất của ASEAN NCAP dành cho Civic mới.

Kết quả ấn tượng này đạt được nhờ việc Civic thế hệ thứ 10 được trang bị hàng loạt tính năng an toàn bị động và chủ động vượt trội trong phân khúc như: hệ thống sáu túi khí bảo vệ tối đa cho hành khách trước và sau; khung xe tương thích va chạm (ACE); hệ thống cân bằng điện tử (VSA); hệ thống hỗ trợ kiểm soát đánh lái chủ động (AHA); hệ thống hỗ trợ khởi hành lưng chừng dốc (HSA); camera lùi ba góc quay; móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix; hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); phân bổ lực thắng điện tử (EBD); hỗ trợ lực thắng khẩn cấp (BA) và hệ thống cảnh báo thắng khẩn cấp (ESS).



Đặc biệt, Honda Civic còn là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc C được trang bị các tính năng an toàn cao cấp mang đến sự tiện ích và yên tâm hàng đầu như: thắng tay điện tử (EPB) - lần đầu tiên trang bị trong phân khúc: tiêu chuẩn đơn giản hơn, thuận tiện hơn và thoải mái hơn so với thắng tay truyền thống.



Lần đầu tiên Civic trang bị phanh điện tử và giữ thắng tự động.

Chế độ giữ phanh tạm thời (BRAKE HOLD) - hệ thống tự động hãm phanh khi xe dừng tại các điểm dừng đèn giao thông hoặc khi dừng xe do tắc đường, tính năng này rất hữu ích, giúp người lái nhàn nhã hơn khi tham gia giao thông khi không còn phải giữ chân thắng trong khoảng thời gian dài, đặc biệt là trong điều kiện giao thông ùn tắc tại các đô thị lớn tại Việt Nam.





Hệ thống tự động khóa cửa khi nhận định chìa khóa được mang ra khỏi xe và ra khỏi vùng cảm ứng (bán kính 2.5 m).

Ngoài ra, trong khuôn khổ giải ASEAN NCAP Prix Awards 2016 được tổ chức tại trường đua quốc tế Sepang ở Malaysia vào cuối tháng 11 vừa qua, Honda đã vinh dự trở thành hãng xe nhận được nhiều giải thưởng nhất tại sự kiện năm nay với 10 giải thưởng cao quý liên quan đến an toàn. Bên cạnh Civic được bình chọn là mẫu xe gia đình cỡ nhỏ tốt nhất trong hạng mục bảo vệ người lớn và bảo vệ trẻ em, Honda còn đạt được giải thưởng công nghệ an toàn với Honda SENSING, giải thưởng xe an toàn 5 sao hợp túi tiền nhất tại bảy quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó đặc biệt City được bình chọn là mẫu xe an toàn 5 sao hợp túi tiền nhất tại Việt Nam.



Civic mới sẽ công bố giá và bán ra thị trường vào tháng 1-2017. Mẫu xe này hoàn toàn lột xác về nội/ngoại thất làm một cuộc cách mạng khi sử dụng động cơ tăng áp VTEC TURBO 1.5L hoàn toàn mới, kỳ vọng tạo ra những chuẩn mực mới cho dòng xe sedan phân khúc C ở Việt Nam.