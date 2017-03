Lựa chọn ít ỏi khi mua ô tô với tầm tiền 400 triệu đồng

Khi ngành công nghiệp ô tô trong nước vẫn đang loay hoay tìm lối ra, giá ô tô leo thang với hàng loạt loại thuế, phí… thì với số tiền khoảng 400 triệu đồng, người tiêu dùng tại Việt Nam quả thật không có nhiều lựa chọn khi tìm mua một chiếc ô tô.

Trong vòng ba năm trở lại đây, bước tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số đã biến thị trường Việt Nam trở thành “miền đất hứa” của không ít các thương hiệu ô tô hạng sang trên thế giới. Từ những thương hiệu xe sang như Maserati, Jaguar… cho đến những hãng siêu xe sang như Rolls-Royce, Lamborghini… lần lượt đổ bộ vào Việt Nam.

Thế nhưng có một thực tế đáng buồn là khi hàng loạt mẫu mã ô tô mới được giới thiệu tại Việt Nam, cuộc cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong việc tranh giành miếng bánh thị phần trên thị trường ô tô Việt ngày càng hấp dẫn… thì người tiêu dùng ô tô vẫn không được hưởng lợi, khi vẫn phải mua ô tô với giá “trên trời” so với các nước trong khu vực.

Hầu hết những mẫu xe thông dụng tại thị trường Việt Nam đều có giá bán cao hơn so với các nước trong khu vực. Đơn cử như Toyota Vios, mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam đến nay, được Toyota định mức giá 541-622 triệu đồng. Mức giá này đã được Toyota Việt Nam điều chỉnh sau ngày 1-7-2016 - thời điểm mà thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mẫu ô tô cỡ nhỏ có dung tích động cơ dưới 1.500 cc giảm từ 45% xuống còn 40%. Tuy nhiên, nếu đem ra so sánh, giá bán của Toyota Vios tại Việt Nam vẫn cao hơn so với Thái Lan (Vios có giá khoảng 350 triệu đồng) và Indonesia (giá Vios khoảng 425 triệu đồng).

Giá bán của Toyota Vios tại Việt Nam vẫn cao hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Ngành công nghiệp ô tô phát triển, tỉ lệ ô tô nội địa hóa cao… đã giúp người tiêu dùng tại các nước như Thái Lan, Indonesia… được hưởng lợi ít nhất là về giá bán. Đơn cử như mẫu Isuzu MU-X vừa ra mắt tại Việt Nam, mẫu xe này được lắp ráp tại Thái Lan với tỉ lệ nội địa hóa lên đến 90%. Chính vì vậy, giá bán Isuzu MU-X tại xứ sở chùa vàng thấp hơn 20-200 triệu đồng so với các phiên bản vừa ra mắt tại Việt Nam.

Isuzu MU-X tại Thái Lan thấp hơn 20-200 triệu đồng so với các phiên bản vừa ra mắt tại Việt Nam.

Hiện nay, tại các quốc gia có ngành công nghiệp ô tô phát triển trong khu vực Đông Nam Á, với 19.000 USD (khoảng 400 triệu đồng) người tiêu dùng tại Thái Lan, Indonesia không khó để có thể lựa chọn một chiếc ô tô thuộc phân khúc sedan cỡ nhỏ như Honda City hay Toyota Vios.... thậm chí là các mẫu xe thuộc phân khúc cao hơn. Tuy nhiên, cũng tầm tiền đó, người Việt lại không có nhiều sự lựa chọn khi mua ô tô. Nếu không phải mua xe theo dạng trả góp, hay vay mượn thêm thì với 400 triệu đồng những mẫu xe hạng B như Toyota Vios, Honda City, Toyota Yaris… vẫn còn nằm ngoài tầm với với những người có kế hoạch sắm ô tô tại Việt Nam.

Mức tài chính đó nếu mua ô tô mới, có chăng người Việt cũng chỉ quanh quẩn với những lựa chọn các mẫu xe thuộc phân khúc A như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Chevrolet Spark…

Với 400 triệu đồng, người Việt chỉ có thể mua được các phiên bản thấp nhất của Kia Morning.

Lập gia đình và đi làm được một thời gian, anh Nguyễn Thành Luân tại quận Thủ Đức dành dụm được 400 triệu đồng và lên kế hoạch mua một chiếc ô tô để đi lại hằng ngày. Tuy nhiên, khi tìm hiểu giá bán ô tô qua các đại lý anh cho biết: “Dù rất mong muốn sở hữu một chiếc ô tô ở mức đáp ứng vừa đủ trang bị tiện nghi, tuy nhiên với mức tài chính 400 triệu đồng, tôi không có nhiều sự lựa chọn. Mức giá mà các trang thông tin đăng tải chỉ là giá niêm yết của xe, chưa kể các khoản thuế phí, thủ tục để xe lăn bánh. Chính vì vậy với khoản tài chính eo hẹp, tôi chỉ có thể lựa chọn các phiên bản thấp nhất của Kia Morning hay Hyundai Grand i10 nếu tính cả chi phí để xe lăn bánh”.

Tương tự như trường hợp của anh Luân, sau khi có con nhỏ, với số tiền 380-400 triệu đồng, anh Hữu Tài (quận 12, TP.HCM) lên kế hoạch mua một chiếc ô tô để đi lại, anh chia sẻ: “Nhiều bạn bè khuyên tôi mua ô tô cũ để có thêm nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên thú thật là còn thiếu kinh nghiệm chọn mua, kiểm tra các mẫu ô tô cũ nên để an toàn tôi chọn giải pháp mua một chiếc Kia Morning. Tuy nhiên với tầm tiền đó, tôi chỉ có thể lựa chọn các phiên bản 1.0L 5MT và EX 1.2L 5MT của mẫu xe này”.

Hiện tại, với số tiền 400 triệu đồng, nếu có dự định mua một chiếc Kia Morning, khách hàng tại Việt Nam chỉ có thể lựa chọn các phiên bản 1.0L 5MT và EX 1.2L 5MT. Các phiên bản này có giá xe niêm yết 327-341 triệu đồng, sau khi hoàn tất các thủ tục để xe lăn bánh, tổng số tiền mà người mua phải bỏ ra vào khoảng 380-400 triệu đồng. Trong khi đó tại các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia với số tiền này, người mua xe có thể lựa chọn một chiếc sedan thuộc phân khúc cao cấp hơn, hay ngay cả một số mẫu SUV, MPV phổ thông.

Trong khi ngành công nghiệp ô tô trong nước vẫn đang gặp nhiều khó khăn để phát triển, giá ô tô nhập khẩu vẫn đang gánh theo nhiều loại thuế phí… thì xem ra “ô tô giá rẻ” vẫn còn là một giấc mơ xa vời với người Việt.

