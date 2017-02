Renault TRÉZOR: mẫu Concept-Car đẹp nhất 2016

Renault TRÉZOR vinh dự đoạt giải thưởng Mẫu Concept-car đẹp nhất 2016 (the Most Beautiful Concept Car of the Year 2016) tại Festival Ô tô Quốc tế 2016 (Festival Automobile International).



"Kẻ chiến thắng" - Renault TRÉZOR

Tại buổi lễ của Festival ô tô quốc tế lần thứ 32, tổ chức tại khách sạn Hôtel des Invalides (Paris, Pháp), Renault TRÉZOR vừa vinh dự nhận giải thưởng "Mẫu Concept Car đẹp nhất 2016".



Ban tổ chức trao giải thưởng cho mẫu xe Renault TRÉZOR

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ban giám khảo Festival Automobile International, giải thưởng này là động lực giúp chúng tôi tiếp tục chiến lược thiết kế mới", ông Laurens van den Acker, giám đốc thiết kế của Renault phát biểu tại lễ trao giải: "Với phong cách mạnh mẽ và gợi cảm, TRÉZOR đã định hình cá tính và xu hướng công nghệ mới cho các mẫu xe tương lai của Renault. TRÉZOR cũng đánh dấu sự mở đầu của một chu kỳ xe concept mới sẽ ra mắt trong thời gian tới".



"Ban giám khảo quyết định trao giải cho TRÉZOR nhờ vẻ đẹp gợi cảm và sang trọng vượt bậc của nó. Một mẫu Concept-car xuất sắc. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao sự nhất quán trong thiết kế và những chi tiết sáng tạo đầy phong cách của chiếc xe này. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là hình mẫu sáng tạo truyền cảm hứng cho các mẫu xe tương lai của Renault", ông Remi Deoix, Chủ tịch Festival ô tô quốc tế nhấn mạnh.

TRÉZOR - ngôn ngữ thiết kế mới của Renault

Renault TRÉZOR sở hữu những đường nét đơn giản, ấm áp và gợi cảm, thiết kế đầu xe độc đáo với dải đèn LED dạng chữ C. Các mẫu xe tương lai của Renault sẽ thừa kế "ADN" của TRÉZOR, đồng thời tiếp tục phát huy những đường nét chuyển động mượt mà và phong cách trưởng thành trong từng chi tiết.



Renault TRÉZOR, mẫu xe đầy cá tính, phong cách sang trọng

Thiết kế nội thất của TRÉZOR tập trung vào tiện nghi lái nhờ màn hình cảm ứng kích thước lớn bao bọc toàn bộ bảng táp-lô, giúp tăng cường hiệu suất và giúp người lái có cái nhìn tổng quan hơn. Màn hình trung tâm sử dụng công nghệ OLED với kính Corning Gorilla Glass có độ cong giúp tăng độ tương phản và màu sắc, ngoài ra nó còn được tô điểm bằng những vật liệu quý như gỗ và da cao cấp. Như vậy, phong cách thiết kế mới của Renault sẽ hướng tới sự tinh tế, đa công nghệ và đa kết nối.