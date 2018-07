Vespa và Piaggio có thêm nhiều lựa chọn cho bạn

Cụ thể, mẫu xe Vespa Primavera có màu vàng chanh và xanh lục matte. Với thiết kế yên xe đen mới cùng đường viền xám và logo, Vespa mới kết hợp vành xe thiết kế màu xám tinh tế mới. Vespa Primavera không chỉ là một mẫu xe huyền thoại mà còn là một trong những mẫu xe tạo nên thành công rộng khắp trong lịch sử Vespa.



Vespa Primavera có màu vàng chanh.



Vespa Primavera màu xanh lục matte.



Vespa Primavera thừa hưởng những sự tươi trẻ và hứng khởi của cuộc sống từ những dòng xe huyền thoại trước đó: trẻ trung, sáng tạo, công nghệ tiên tiến, năng động và dễ dàng điều khiển, thân thiện với môi trường. Màu sắc vàng chanh mới được lấy cảm hứng từ sắc vàng của những vườn chanh chín mọng mỗi dịp hè về hay sơn vàng của những ngôi nhà, bờ tường, ô cửa sổ cổ kính nước Ý.



Vespa Sprint có màu đen matte mới mang một vẻ sang trọng huyền bí, là nguồn cảm hứng đầy quyền lực và thanh lịch. Vespa Sprint đại diện cho phong cách thể thao, trẻ trung và nam tính của dòng xe Vespa mới.

Vespa Sprint có màu đen matte mới.



Với thiết kế khung xe mới và đèn pha chữ nhật đặc trưng, Sprint gợi nhớ lại những dòng xe Vespa thể thao huyền thoại. Công nghệ hiện đại kết hợp với “thiết kế vượt thời gian” nhằm mang tới cho khách hàng trải nghiệm khác biệt và thú vị khi điều khiển xe.



Cả hai phiên bản Vespa Primavera và Vespa Sprint đều được trang bị động cơ iGet phun xăng điện tử giúp tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu, khí thải và tiếng ồn. Mở yên bằng khóa điện, cốp để đồ rộng có thể để hai mũ bảo hiểm nửa đầu, cổng sạc điện thoại và các thiết bị điện tử khác khi đang di chuyển, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước đảm bảo điều khiển xe an toàn trong mọi điều kiện. Hệ thống chống trộm immobilizer. Chân chống bên an toàn với chức năng chống khởi động nhắc nhở người dùng gạt chân chống trước khi vận hành. Giảm xóc trước là giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xo ống lồng là đặc điểm điển hình chỉ có ở Vespa đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Màn hình LCD là nét chấm phá hiện đại. Đèn xi nhan trước LED hoàn thiện vẻ ngoài ấn tượng của yếm trước.

Piaggio Liberty Italia phiên bản đặc biệt với hai lựa chọn là màu đen matte và màu trắng. Lấy cảm hứng từ ý nghĩa của lá cờ Ý, phiên bản đặc biệt thiết kế với tem cờ Ý chạy dọc hai thân xe bên trái và bên phải nhắc lại trên yếm trước.

Liberty Italia phiên bản đặc biệt với màu đen matte.



Động cơ i-get mới 125 cc phun xăng điện tử giúp tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu, khí thải và tiếng ổn. Mở yên bằng khóa điện. Cốp để đồ rộng có thể chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước đảm bảo điều khiển xe an toàn trong mọi điều kiện. Hệ thống chống trộm immobilizer. Hệ thống cảm biến nghiêng giúp động cơ sẽ tự động tắt máy, đảm bảo an toàn cho mọi tình huống bất ngờ xảy ra. Bánh xe trước 16” đảm bảo tính ổn định và an toàn.

Đồng hồ điện tử được trang bị màn hình hiện đại LCD với ánh sáng xanh, hiển thị mức xăng và công tơ mét nhằm dành cho khách hàng một trải nghiệm tốt nhất về công nghệ. Đèn xi nhan trước LED.

Phiên bản Piaggio Zip với lựa chọn màu xanh cửu long mới.



Ngoài ra, Piaggio cũng giới thiệu ra thị trường dịp này phiên bản Piaggio Zip với lựa chọn màu xanh cửu long mới.