Chăm sóc ghế da xe hơi

Với ghế nỉ, bạn chỉ cần chăm sóc khá đơn giản bằng cách sử dụng xà phòng pha loãng để lau chùi các vết bẩn, sau đó sấy khô. Việc loại bỏ vết bẩn trên ghế da bằng nước sạch cũng có vẻ dễ dàng. Tuy nhiên., với ghế da, việc chăm sóc thực sự lại không đơn giản nếu như bạn muốn sở hữu nội thất "luôn như mới”. Tẩy rửa Bạn không thể làm sạch ghế da với các chất tẩy thông thường – chúng thường có độ pH quá cao so với chất liệu da. Xút trong các loại chất tẩy với nồng độ kiềm cao rất hiệu quả để lau sạch vết bẩn nhưng lại không tốt cho da. Chúng có thể làm xám, bạc màu da, khiến da sáng màu bị ố, mất đi những chất cần thiết bảo vệ cho da thuộc và nứt bề mặt da. Và giải pháp cho vấn đề này là chất tẩy rửa không chứa kiềm. Lượng pH sẽ giảm khi chất tẩy rửa tiếp xúc với da, vì thế, rất an toàn cho da. Khi đem xe đi rửa, bạn nên yêu cầu cửa hàng lau ghế da bằng loại tẩy rửa có bao bì riêng biệt – các hàng rửa xe tại Việt Nam đa phần dùng chất tẩy đóng trong can 20L và dùng cho cả nội và ngoại thất! Các loại chất tẩy chuyên dụng cho ghế da trên thị trường hiện có khá nhiều loại với những thương hiệu uy tín như Formula1 ... Thông thường, những cửa hàng rửa xe thường sử dụng cùng một loại chất tẩy cho cả lốp, động cơ và…ghế da. Lý do chính là vì giá thành rẻ. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng không hề biết được ảnh hưởng xấu của chất tẩy rửa đó. Và chỉ có bạn là người lãnh hậu quả sau một thời gian dài sử dụng chất tẩy rửa không đúng cách. Dưỡng da ghế da Nghe có vẻ hơi "nghiêm trọng” và xa xỉ cho một chiếc ghế. Nhưng việc dưỡng da cho ghế cũng rất quan trọng để giữ bề mặt da mềm mại, bóng đẹp và đàn hồi tốt hơn. Sau khi lau chùi sạch sẽ, ghế da cần được bôi một lớp dầu dưỡng tự nhiên. Bạn nên bôi dầu dưỡng cho ghế mỗi 4-6 tháng. Ở những nơi thời tiết khô hanh, việc dưỡng da cần được thường xuyên hơn. Một chiếc xe sẽ không thể đẹp nếu nội thất bẩn thỉu hay cũ kỹ. Chính vì vậy, hãy chăm sóc cho nội thất của xe thật sạch sẽ. Chắc chắn, chiếc xe của bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều và luôn "như mới”!