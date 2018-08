Ford: Giảm lượng khí thải CO2 sớm hơn 8 năm

Báo cáo Phát triển bền vững của Ford Châu Á-Thái Bình Dương: Các giải pháp di chuyển: Ford đang phát triển những mẫu xe thông minh hơn cho các thành phố thông minh hơn, tập trung vào việc phát triển những dòng xe tự hành, điện hoá và kết nối nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển trong tương lai. Trên toàn khu vực, Ford cho ra mắt hệ thống an toàn Ford Co-Pilot 360TM, bộ công nghệ hỗ trợ lái xe tân tiến nhất. Trong đó, Ford Focus phiên bản mới sẽ là mẫu xe đầu tiên ở Châu Á – Thái Bình Dương được trang bị những tính năng mới này và sau đó là các dòng xe mới khác. Công nghệ điện hoá: Tại Trung Quốc, mẫu xe Ford Mondeo Energi phiên bản hybrid plug-in đã ra mắt vào tháng 3-2018. Đến năm 2025, Ford sẽ tung ra ít nhất 15 mẫu xe điện mới. Bên cạnh đó, Ford và Zotye Auto cũng đã đồng ý hợp tác thành lập Công ty Zotye Ford Automobile, một liên doanh có nhiệm vụ sản xuất dòng xe chạy hoàn toàn bằng điện cho người tiêu dùng Trung Quốc. Giảm thiểu sử dụng nước: Năm 2017, các cơ sở của Ford ở Châu Á-Thái Bình Dương sử dụng ít hơn 17% lượng nước trên mỗi xe được sản xuất so với năm 2015. Tại Trung Quốc, các nhà máy Ford Changan đã tái sử dụng 300.000 mét khối nước thải trong năm 2017. Thay vào đó, 100% nước thải được tái sử dụng. Ngăn chặn ô nhiễm môi trường đất: Năm 2017, 14 nhà máy sản xuất trong khu vực tiếp tục duy trì mục tiêu không xả chất thải ra môi trường đất bằng cách phân loại rác thải, tái chế, tái sử dụng và tăng cường sử dụng bao bì thân thiện với môi trường. Đóng góp đối với xã hội: Trên toàn khu vực, hàng ngàn tình nguyện viên đã tham gia vào Tháng chăm sóc toàn cầu của Ford (Ford’s Global Caring Month) với 803 nhân viên dành 2.551 giờ cho 24 hoạt động khác nhau ở Trung Quốc và hơn 300 nhân viên Ford tại Úc đóng góp 2.400 giờ lao động công ích.