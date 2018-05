Honda Việt Nam năm 2018: mỗi ngày bán hơn 6.500 xe máy

Năm tài chính 2018 của HVN được tính từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2018 và năm tài chính 2019 tính từ tháng 4-2018 đến tháng 3-2019.



Tăng trưởng ấn tượng…

Cụ thể, kết thúc năm 2018, HVN đã bán được 2,38 triệu xe máy. Nghĩa là trung bình mỗi ngày, HVN bán ra thị trường hơn 6.500 chiếc và trung bình mỗi tháng HVN ra mắt ít nhất mẫu xe máy mới hoặc phiên bản mới có công nghệ hiện đại. Không chỉ vậy, HVN đã xuất khẩu xe máy với tổng giá trị 331 triệu USD.

Ông Tashio Kuwahara, TGĐ Honda Việt Nam trả lời các câu hỏi của báo chí



Không thua kém xe máy, năm vừa qua mảng ô tô của HVN cũng đã đạt doanh số kỷ lục với 12.867 xe bán ra, trong đó có việc ra mắt 2 mẫu xe nhập khẩu mới, đó là: CR-V 2017 với thiết kế 7 chỗ sang trọng, tiện dụng và mẫu xe Jazz lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.



Ngoài con số tăng trưởng doanh thu, năm tài chính vừa qua, HVN đã mở mới 26 HEAD (Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm) và 26 HSS mới (Cửa hàng dịch vụ và phụ tùng). HVN hiện có 769 HEAD và 73 HSS trên toàn quốc.

Đặc biệt, HVN đã mở thêm 9 đại lý ô tô ở một số tỉnh thành khác. Năm vừa qua, HVN tiếp tục nỗ lực xây dựng văn hóa đua xe thể thao chuyên nghiệp và an toàn với 7 giải đua nội địa và 6 giải đua quốc tế; tăng cường các hoạt động đào tạo lái xe an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, với số lượng học viên đào tạo trực tiếp lên đến hơn 4,3 triệu người, tăng 15% so với năm trước đó.

Về đóng góp xã hội, HVN tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục như: Cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ, Giải thưởng Honda Y-E-S, tài trợ học bổng và xây dựng thư viện, môi trường. Hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng và 23 máy phát điện cho chính quyền và người dân địa phương các tỉnh bị gánh chịu hậu quả do lũ lụt.

Những mục tiêu chinh phục mới

Bước sang năm tài chính 2019, HVN tiếp tục kỳ vọng giữ vững doanh số và thị phần ở lĩnh vực xe máy đồng thời sẽ giới thiệu khoảng 16 mẫu xe và phiên bản mới. Cạnh đó, ưu tiên ra mắt 9 mẫu xe mô tô phân khối lớn tại Việt Nam. Tiếp tục mở rộng hệ thống HEAD và gia tăng phát triển hệ thống Cửa hàng xe Mô tô Honda. HVN cũng không quên chiến lược với dự tính xuất khẩu xe nguyên chiếc khoảng 146.000 chiếc.

Honda Việt Nam khai trương Cửa hàng xe Mô tô Honda đầu tiên tại TP.HCM



Đặc biệt, nhờ thành công ấn tượng trong lĩnh vực ô tô, HVN tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng sản lượng bán hàng với các hoạt động đa dạng, bao gồm: giới thiệu sản phẩm mới, mở rộng thêm hệ thống đại lý, tăng cường chất lượng dịch vụ, đi cùng các giá trị: Bền bỉ - Chất lượng – Tin cậy.



Trả lời phóng viên về mục tiêu phát triển thêm hệ thống đại lý ô tô, ông Tashio Kuwahara, TGĐ Honda Việt Nam cho biết: “Trong năm tài chính 2019, HVN sẽ ưu tiên phát triển thêm hệ thống đại lý ô tô để đạt con số 40 đại lý (kết thúc năm tài chính 2018, HVN đã có 27 đại lý ô tô trên cả nước). Với việc gia tăng doanh số bán ra các mẫu xe ô tô, chúng tôi cần có thêm các đại lý để tiếp cận khách hàng mới cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn để chăm sóc và bảo dưỡng các sản phẩm cho khách hàng… Trong đó, toàn bộ hệ thống Ô tô Honda đều phải đạt tiêu chuẩn Green Dealer (Đại lý xanh). HVN cam kết không ngừng nỗ lực cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hậu mãi với chất lượng cao nhất…”.

Đi liền với kinh doanh, HVN tiếp tục cam kết thể hiện trách nhiệm đóng góp cho xã hội. Cụ thể, HVN sẽ triển khai mới một số chương trình về lái xe an toàn, đào tạo trực tiếp cho khoảng 4,4 triệu người ở tất cả các lứa tuổi. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tài trợ giáo dục, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng nhằm góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đặc biệt, năm tài chính 2019 sẽ đánh dấu bước ngoặt mới của HVN trong việc ghi tên mình vào thị trường xe mô tô tại Việt Nam qua việc phân phối loạt mẫu xe mô tô Honda, đem đến cơ hội sở hữu cho những người yêu thích xe phân khối lớn.

Đặc biệt, năm tài chính 2019, HVN tiếp tục dành cơ hội cho các tay đua Việt Nam tiềm năng có cơ hội được thể hiện đam mê với 6 vòng đua quốc tế (ARRC). Đặc biệt, HVN sẽ lần đầu tiên tổ chức Giải vô địch đua xe Quốc gia tại Việt Nam và hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ở hạng mục AP250 tại giải đua quốc tế.