Làm sao để tránh mua phải phim cách nhiệt ô tô hàng nhái?

Thị trường ô tô dịp gần Tết cũng sẽ kéo theo thị trường nội thất sôi động hơn bao giờ hết. Trong đó, dán phim cách nhiệt cho xế yêu là nội thất cần thiết nhất, đặc biệt với thời tiết như ở Việt Nam. Bởi dán phim cách nhiệt là biện pháp chống nóng hữu hiệu, đồng thới bảo vệ kính xe cùng một số nội thất bên trong xe.

Hiện nay không phải ai sử dụng ô tô cũng có hầm để xe, nhiều gia đình phải để xe ngoài trời phía trước cổng nhà mình, vì vậy sự tiếp xúc với ánh nắng hay mưa gió nhiều hơn. Tuy nhiên, khi lựa chọn phim cách nhiệt, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ về loại phim mà mình sẽ sử dụng.

Độ xuyên sáng của phim cách nhiệt là yếu tố khá quan trọng, vì lựa chọn phim cách nhiệt dán kính lái quá tối màu và có độ xuyên sáng thấp sẽ khiến việc quan sát và điều khiển xe gặp khó khăn, nhất là khi trời tối. Kính lái là vị trí không thể thiếu khi dán phim, nên sử dụng loại có độ sáng khoảng 65%, độ trong suốt 60% và độ phản quang dưới 10% là thích hợp.

Tương tự, kính hông và kính phụ nên sử dụng loại có độ sáng nhẹ nhàng hơn nhưng nó cũng rất quan trọng để tạo sự phù hợp cho toàn bộ xe. Tia cực tím luôn có thể xuyên sâu vào bộ phận nội thất bên trong xe, cho dù phía trước hay bên ngoài cũng đều bị ảnh hưởng. Nếu cường độ và bức xạ hồng ngoại quá cao, có thể gây ảnh hưởng đến mắt, da hay đường tai mũi họng.

Tuy nhiên, bạn vẫn phải tìm hiểu kỹ về xuất xứ của các loại phim cách nhiệt này. Hiện nay, trên thị trường, các loại phim cách nhiệt đội lốt phim chuẩn khá nhiều, nếu không cẩn trọng bạn có thể rước hàng giả cho xe. Đặc biệt các loại hãng như 3M, Vkool, Llumar, Classic… rất dễ có hàng nhái, hàng giả.

Tới một cửa hàng nội thất trên đường An Dương Vương, chúng tôi gặp chị M. (ngụ quận 6), chị chia sẻ: “Chị mới mua xe, được người nhà tư vấn nên dán phim cách nhiệt, trải sàn và lắp camera. Đến cửa hàng này thấy to nên tin tưởng, chứ cũng không biết chất lượng ra sao, mình là phụ nữ lại càng không am hiểu về những lĩnh vực này”.

Việc phân biệt hàng giả hay hàng thật của các loại phim cách nhiệt thực sự rất khó, anh Phi Long (cửa hàng Phi Long Auto) khuyên nếu chúng ta dán phim tại các đại lý tin cậy của 3M thì sẽ không phải lo sợ. Tuy nhiên, 3M cũng có nhiều mức giá, với một chiếc xe dán với giá 3-4 triệu đồng sẽ khác với mức giá 7-8 triệu đồng.

Về vấn đề này, chúng tôi cũng tham khảo đường dây nóng của hãng phim cách nhiệt 3M, tại đây hãng giới thiệu nếu bạn không tin tưởng phim cách nhiệt mà mình đang dùng, có thể đến các đại lý của 3M để kiểm tra độ thật của phim. Tại đại lý có kiểm tra miễn phí cho khách hàng.

Một lời khuyên nữa dành cho chủ nhân của những chiếc xe, không nên tự gỡ phim cách nhiệt nếu bị bong, vì nếu không có kỹ thuật, việc tháo gỡ sẽ ảnh hưởng tới kính của ô tô, đồng thời cũng sẽ không sạch lớp kính đó. Khi chọn đại lý hay cửa hàng nội thất để dán kính bạn cũng nên chọn những đại lý có uy tín với đội ngũ kỹ thuật có tay nghề. Vì khi dán phim cách nhiệt, cũng dễ dẫn đến sai sót và ảnh hưởng tới kính ô tô.