Làm việc 24/24 giờ vẫn chưa ngăn được ‘hung thần’ xe ben

Tuy nhiên, tình trạng xe ben chở quá tải vẫn đang lộng hành trên quốc lộ này. Theo đó, trong một buổi sáng cuối tuần qua, PV ghi nhận ở gần trạm thu phí (đoạn qua phường Đồng Hòa, thị xã Dĩ An) có hàng trăm chuyến xe ben chở đá chất đầy cao quá thùng chạy từ Bình Dương vào TP.HCM với tốc độ cao. Nhiều xe ben “độ thùng” nên dù có che chắn cũng không ngăn được đá rơi vãi xuống đường. Cạnh đó, nhiều tài xế xe ben còn phóng nhanh, kéo còi inh ỏi và vượt đèn đỏ. Điều đáng nói là cả buổi ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1K nhưng PV không thấy có bất cứ CSGT hay thanh tra giao thông nào. “Tài xế xe ben phóng bạt mạng. Cát, đá chất đầy tràn nhưng chỉ được phủ bạt qua loa” - bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) bức xúc.

Trước tình trạng nhiều xe ben quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu gây bất an cho người dân khiến dư luận nghi ngờ đây là loại xe “vua”, Trung tá Thái Minh Lý, Đội trưởng đội CSGT Công an thị xã Dĩ An, phủ nhận: “Đây không phải là xe “vua”. Do CSGT mỏng nên việc xử lý xe ben chở quá tải trên quốc lộ 1K vẫn chưa được triệt để”.

Trung tá Lý khẳng định thời gian tới sẽ đề xuất với lãnh đạo UBND thị xã có những biện pháp mang tính răn đe như có thể rút giấy phép khai thác đá, tăng cường lập chốt chặn để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, phía TP.HCM cũng cần phối hợp để xử lý một cách đồng bộ thì việc ngăn chặn xe ben chở quá tải, vi phạm giao thông mới có kết quả.

Ông Nguyễn Đỗ Vũ, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương, cho biết TTGT thường xuyên phối hợp với CSGT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý xe tải. Tuy nhiên, tình trạng “cò mồi” luôn theo dõi các lực lượng chức năng để báo cho các tài xế xe ben đối phó. Ngoài ra, nhiều xe ben khi ra khỏi địa phận Bình Dương là phóng tốc độ cao.

“Chúng tôi làm việc 24/24 giờ nhưng do lực lượng mỏng nên việc phối hợp gặp khó khăn. Khi lực lượng chức năng làm việc thì xe ben nằm chờ hoặc né đường khác. Đến khi chúng tôi rút đi, xe ben chạy ầm ầm thấy mà khiếp, rất dễ gây tai nạn. Tuy vậy, sắp tới chúng tôi sẽ bàn biện pháp xử lý triệt để, không để xe quá tải hoạt động trên địa bàn” - ông Vũ nói.