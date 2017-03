Lexus RC Turbo 2017 - ấn tượng động cơ Turbo mạnh mẽ

Lexus Việt Nam vừa ra mắt mẫu xe hai cửa (coupe) RC Turbo 2017 từ ngày 29-11 tại đại lý Lexus TP.HCM và Hà Nội.





RC Turbo nhìn bên hông đầy ấn tượng

Chiếc coupe quyến rũ đầy hứng khởi



Chiếc coupe RC Turbo của Lexus được tạo ra dựa trên ý tưởng “Quyến rũ đầy hứng khởi”, một chiếc xe 2+2 với khả năng vận hành nhạy bén và thiết kế hấp dẫn. Trong đó, khung xe coupe cứng vượt trội được thiết kế dành riêng cho dòng xe RC.



RC Turbo màu đỏ đậm chất thể thao

Cùng với động cơ Turbo 2.0L tăng áp đi kèm hộp số tự động thể thao 8 cấp Sport Direct Shift nhạy bén, Lexus RC Turbo hứa hẹn mang đến cảm giác lái phấn khích nhờ khả năng tăng tốc tức thì, kết hợp với tiếng gầm từ khoang động cơ đầy uy lực và mạnh mẽ, khả năng ôm cua chính xác, kích thích trực tiếp đến mọi giác quan người lái.



Quyến rũ từ ngoại thất lôi cuốn

Phong cách chiếc coupe thể thao được thể hiện qua từng đường nét điêu khắc tạo hiệu ứng 3D từ mọi hướng quan sát. Lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng Lexus được thiết kế hài hòa với trọng tâm thấp và vòm bánh loe rộng khỏe khắn của chiếc coupe thể thao, kết hợp cùng cụm đèn pha ba bóng LED hình chữ “L” giúp diện mạo Lexus RC nổi bật tại bất cứ nơi nào.



Cụm đèn phía trước của RC Turbo đầy cá tính

Cụm đèn pha 3 bóng LED tiết kiệm năng lượng với thiết kế độc đáo tạo ra không gian ba chiều cho mỗi bóng ở mọi góc độ, được lấy cảm hứng từ siêu xe Lexus LFA và LF-LC. Dải đèn chiếu sáng ban ngày tích hợp đèn báo rẽ 18 bóng LED với thiết kế hình chữ L bắt mắt, trở thành đặc trưng đậm chất thể thao của các mẫu xe Lexus. Cụm đèn hậu LED hình chữ L gây ấn tượng mạnh về sự sang trọng bởi hiệu ứng chiếu sáng giống bề mặt đá quý.





Cụm đèn hậu RC Turbo hình chữ L sang trọng

Thiết kế khỏe khoắn của bánh xe hợp kim nhôm 18 inch 5 chấu, khe hướng gió cản sau và ống xả kép sắc nét tạo nên dấu ấn thể thao cho chiếc coupe. Cửa sổ trời với thiết kế kính mảnh mai chống tia UV giúp đưa ánh sáng và không khí trong lành vào trong xe mà vẫn đảm bảo không gian thoải mái cho hành khách.



Nội thất cao cấp, thể thao

Có thế nói, nội thất của RC Turbo là sự hòa quyện giữa tính thể thao và sự sang trọng tinh tế, hứng khởi ngập tràn sau tay lái. Táp lô được thiết kế trực quan với những nét kẻ ngang mạnh mẽ, bảng điều khiển trung tâm dốc nhẹ mang tới sự thoải mái trong thao tác, không gian để chân rộng rãi. Sự tương phản trong kết cấu vật liệu gồm ghế da với đường chỉ khâu nổi bật, gỗ shimamoku cao cấp với những tấm ốp sáng tối xen kẽ, các mảng kim loại khỏe khoắn, hay sự đơn giản ấn tượng của thiết kế đồng hồ analog giúp mang lại cho RC một không gian nội thất sang trọng đậm chất thể thao.



Nội thất cao cấp, sang trọng của RC Turbo

Màn hình EMV 7 inch độ nét cao được đặt ở vị trí trung tâm của bảng điều khiển. Giao diện điều khiển cảm ứng (Remote Touch Interface) cải tiến của Lexus liên kết người lái trực tiếp với các trình đơn của xe để tiếp cận các hệ thống điều khiển tính năng. Thiết kế dạng bàn rê cảm ứng hoạt động và phản hồi giống như màn hình của smartphone cho phép người dùng tương tác trực quan và điều khiển dễ dàng hệ thống âm thanh trên màn hình. Đặc biệt, hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson với 17 loa và bộ hiệu chỉnh âm thanh 5.1 đem đến âm thanh trung thực và sống động.



Vốn là một chiếc coupe 2+2, RC Turbo được thiết kế nhắm tới sự thoải mái và đam mê cho người lái và bạn đồng hành. Tính năng hỗ trợ ra vào ghế sau mang tới trải nghiệm cao cấp cho hành khách. Ghế sau có thể gập để giúp tăng thêm không gian chứa hành lý…

Hứng khởi khi vận hành

Thiết kế ưu việt của RC dựa trên sự ổn định khí động học của luồng khí di chuyển ở tốc độ cao, giúp nâng cao khả năng kiểm soát và độ ổn định của chiếc xe. Động cơ Turbo tăng áp cuộn đôi 2.0L ưu việt với công nghệ phun xăng trực tiếp 4 kỳ cho động cơ tăng áp D-4ST và công nghệ ESTEC, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và sản sinh công suất cực đại 241 mã lực tại 5.800 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 350Nm tại 1.650-4.400 vòng/phút.



Hộp số tự động 8 cấp phong cách thể thao của RC Turbo

Hộp số tự động 8 cấp thể thao nhẹ và nhỏ gọn Sport Direct Shift giúp tăng tốc mượt mà, đem đến khả năng vận hành nhạy bén và yên tĩnh ngay cả ở tốc độ cao cùng hiệu suất nhiên liệu tối ưu. Lexus RC Turbo thỏa mãn từng nhu cầu lái với ba chế độ: Normal, Eco, Sport.



Và sau cùng, cao trào của niềm hưng phấn khi lái còn đến từ tiếng gầm động cơ đầy uy lực mỗi lần nhấn ga. Điều này có được nhờ việc tinh chỉnh cấu trúc bên trong hệ thống xả để đảm bảo độ yên tĩnh ở tốc độ thấp và tạo ra âm thanh phấn khích khi tăng tốc.

Công nghệ đỉnh cao và an toàn

Lexus RC Turbo 2017 được trang bị các công nghệ an toàn chủ động và bị động tân tiến nhằm đảm bảo sự tự tin và niềm vui sau tay lái. Xe trang bị đầy đủ hệ thống và công nghệ an toàn, như: ABS, EBD, BA, TRC, VSC, HAS, EPS. Thêm vào đó, còn có hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control, hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi RCTA, hệ thống cảnh báo điểm mù BSM sử dụng công nghệ camera, radar và cảm biến tân tiến để phát hiện các phương tiện khó quan sát.



RC Turbo trang bị 8 túi khí an toàn

Lexus RC Turbo 2017 được trang bị 8 túi khí SRS tiêu chuẩn, dây an toàn ELR 3 điểm cho tất cả các ghế, bộ căng đai khẩn cấp và hạn chế lực cho hành khách phía trước, giúp giảm thiểu tác động đến hành khách khi xảy ra va chạm.





Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM sử dụng công nghệ camera, radar và cảm biến trên RC Turbo

Và sau cùng, ngay khi sở hữu Lexus RC Turbo 2017, khách hàng sẽ tận hưởng chuỗi dịch vụ Lexus đẳng cấp với tinh thần hiếu khách Omotenashi nổi tiếng của người Nhật. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, Lexus RC Turbo 2017 có mức giá bán 2,98 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT).