Những mẫu xe lặng lẽ biến mất khỏi ‘làng’ ôtô Việt

Khi xuất hiện trên thị trường các mẫu xe này thường khá ồn ào và mang nhiều kỳ vọng lớn của nhà sản xuất. Nhưng với những lý do khác nhau chúng đã không thành công và lặng lẽ rút vào khoảng trống và trong sự lãng quên dần của người tiêu dùng. Bao gồm cả xe Tàu, xe Nhật và xe Mỹ.

Mitsubishi Grandis

Năm 2008, Vinastar – nhà lắp ráp và phân phối xe Mitsubishi tại Việt Nam đã ra mắt phiên bản nâng cấp của Grandis với giá không đổi so với lần ra mắt năm 2005 (khoảng 44.000 USD). Đến năm 2010, liên doanh Nhật Bản tiếp tục làm mới cho mẫu xe này bằng phiên bản đặc biệt giá 859 triệu đồng.

Chỉ cải tiến về trang bị, không có nhiều lựa chọn và giá bán cao so với mặt bằng tiêu dùng dòng xe MPV, Mitsubishi Grandis dần mất thị phần so với chính những mẫu xe khác do chính Vinastar phân phối. Năm 2012, chỉ có 17 xe được bán ra và từ đầu năm 2013 đến nay Grandis không còn được bán. Theo lý giải từ Vinastar, do bán chậm và thiếu linh kiện lắp ráp nên buộc phải dừng sản xuất.

Lifan 520

Lifan 520 được lắp ráp tại nhà máy của liên doanh sản xuất ôtô Hòa Bình (VMC) và phân phối thông qua công ty Cổ phần ôtô Bảo Toàn từ năm 2007. Mẫu xe này có nước sơn khá bóng, vóc dáng hiện đại và có phần giống với những mẫu xe Toyota phổ thông như Vios, Corolla. Giá cơ bản (chưa có option và đã bao gồm thuế VAT) của Lifan 520 1.6 là 15.000 USD và Lifan 520 1.3 là 13.000 USD, nhắm vào phân khúc xe giá rẻ.

Trong vòng 2 năm trở lại đây, Lifan 520 vẫn có mặt trong báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà lắp ráp ôtô Việt Nam) nhưng lượng xe bán ra chỉ là con số 0 tròn trịa. Cùng với mẫu xe này, 2 thương hiệu xe Trung Quốc khác đang được lắp ráp tại VMC là Chery QQ và Riich M1 cũng đang ngấp nghé “tan biến” bởi lượng xe bán ra chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay.

Kia Cadenza

Kia Cadenza ra mắt vào cuối năm 2011, giá bán vào khoảng 1,2 tỷ đồng với các trang bị khá cao cấp để đánh vào phân khúc xe sang. Tuy nhiên, Thaco Kia cho biết Công ty không đặt cao doanh số bán, chỉ tập trung làm tăng giá trị thương hiệu. Vì vậy, có thể dễ hiểu trong báo cáo bán hàng năm 2012, lượng bán của Cadenza vỏn vẹn có 1 xe và đến năm 2013, Thaco Kia đã rút tên khỏi danh sách xe bán tại Việt Nam.

Nissan Grand Livina

Grand Livina, mẫu MPV cạnh tranh với Toyota Innova mà Nissan Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng được lắp ráp trong nước tại nhà máy của VMC, ra mắt lần đầu vào tháng 4/2010. Mức giá sau thuế dành cho bản số sàn là 611.009.000 đồng (tương đương 31.990 USD) và số tự động là 658.759.000 đồng (tương đương 34.490 USD). Nếu đặt cạnh Innova, Grand Livina có giá thấp hơn. Bản số tự động rẻ hơn khoảng 3.300 USD so với Innova V. Bản số sàn thấp hơn Innova G khoảng 2.200 USD.

Mãi lực dành cho mẫu xe này khá tốt. Năm ngoái, Grand Livina bán được 313 xe nhưng tính từ đầu năm 2013 đến tháng 8 vừa qua, chỉ có 34 xe bán ra và hết hàng từ vài tháng nay. Do vướng mắc về truy thu thuế nhập khẩu nên Nissan Việt Nam đã tạm dừng sản xuất xe Livina. Hiện nay các phiên bản mới 2014 của Nissan Grand Livina đã xuất hiện tại thị trường quốc tế nhưng đại diện Nissan Việt Nam chưa thể khẳng định bao giờ sẽ tiếp tục lắp ráp mẫu xe này.

Ford Mondeo

Năm 2010, với dây chuyền hàn plasma trong dự án trị giá 10 triệu USD tại nhà máy ở Hải Dương, Ford Việt Nam (FVL) đặt nhiều kỳ vọng vào mẫu Mondeo lắp ráp tại Việt Nam, với giá bán 837 triệu đồng (tương đương 46.990 USD, rẻ hơn mức 56.900 USD của xe nhập khẩu).

Đáng chú ý vào thời điểm trên, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Ford lựa chọn giới thiệu xe Mondeo thế hệ mới. Ford Mondeo cạnh tranh trực tiếp với Toyota Camry và Honda Accord. Tuy nhiên, ít ai nghĩ được Mondeo lại có quãng phiêu lưu ngắn ngủi bằng quyết định dừng sản xuất của FVL từ tháng 5/2013. Trong khi đối thủ Toyota Camry đang thẳng tiến với thế hệ mới, còn Honda Accord mặc dù cũng bán ế ẩm nhưng vẫn chuẩn bị ra mắt thế hệ mới như một cách duy trì hình ảnh thương hiệu.

Trong năm 2012, FVL bán ra 109 xe Mondeo và với năm 2013, số xe bán ra cho đến khi hết hàng là 16 chiếc.