Người thầy thuốc, Y đức và “đầu vào y khoa”

Các nguyên tắc chung hay còn gọi là giá trị cơ bản của y đức Beneficence: Làm điều có lợi nhất cho bệnh nhân (Primum non nocere), “First, do no harm”: Trước hết, không làm điều có hại Autonomy: Tôn trọng sự tự chủ Confidentiality: Bảo mật Justice: Công minh. Non-discrimination: Không kỳ thị, phân biệt đối xử Dignity: Tôn trọng nhân phẩm Informed Consent: Thỏa thuận với thông tin đầy đủ Telling the truth: Nói sự thật Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công/ Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu…/ Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại… (Trích Lời thề Hippocrates)