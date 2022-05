1 chủ tịch huyện ở Vĩnh Long bị kỷ luật vì khai lý lịch không trung thực

Ngày 26-5, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Vĩnh Long có thông cáo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít.

Theo đó, UBKT Tỉnh uỷ Vĩnh Long thống nhất xem xét và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Diên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít.

Ông Diên bị kỷ luật do đã có vi phạm việc kê khai lý lịch không trung thực trong ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể ông Diên bị tố cáo về việc ông học bổ túc nhưng khai là học phổ thông và vợ bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng nhưng không khai rõ ràng là không đúng theo hướng dẫn của Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Giải trình về vấn đề này ông Diên cho biết là do bận việc, giao cho nhân viên văn phòng đánh máy dùm trên cơ sở hồ sơ cán bộ công chức cá nhân. Bản thân ông cũng chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn trong kê khai lý lịch nên khi kiểm lại nội dung lý lịch chỉ lướt qua thấy đúng với lý lịch cán bộ, công chức thì ký nộp. Ông Diên cho rằng sai sót này là do chủ quan chứ không phải do cố tình kê khai gian dối để ứng cử.

Bên cạnh đó ông Diên còn có vi phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định. Cụ thể, việc bổ nhiệm ông Trần Văn Nhản giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã Mỹ Phước không đúng quy định tại khoản 2, Điều 6 và khoản 1, Điều 18 của Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP, ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng.

Vào thời điểm được bổ nhiệm (tháng 5-2019), ông Trần Văn Nhản đang trong thời gian bị kỷ luật và không có trong quy hoạch chức danh, vị trí công tác được bổ nhiệm.