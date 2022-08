1 thiếu tá công an ở Đồng Nai bị khai trừ Đảng vì quan hệ bất chính

Ngày 26-8, theo nguồn tin PLO, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) đã có quyết định xử lý kỷ luật đối với thiếu tá Dương Minh S - cán bộ đội xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc thuộc Công an TP Long Khánh (nguyên cán bộ công an phường Bảo Vinh, TP Long Khánh) bằng hình thức khai trừ Đảng và hạ hai cấp bậc hàm.

Trước đó, Công an TP Long Khánh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết L (36 tuổi, ngụ TP Long Khánh) tố cáo thiếu tá S có quan hệ, lấy điện thoại di động của bà. Ông S còn đem thẻ Đảng viên đi cầm rồi yêu cầu bà L phải bỏ tiền ra chuộc.

Trong đơn tố cáo bà L cho rằng, ông S đe dọa đăng tải lên Facebook, Zalo các hình ảnh, clip nhạy cảm, thân mật nhằm mục đích ép bà L phải đi nhà nghỉ quan hệ. Khi bà L không đáp ứng thì ông S lại đến nhà đập phá cổng, đứng ngoài nhà chửi bới, hăm dọa giết cả nhà bà L.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an TP Long Khánh đã xác minh làm rõ và xác định thời điểm thiếu tá S còn công tác tại công an phường Bảo Vinh có quan hệ với bà L, vì vậy nội dung tố cáo này của bà L là có sơ sở.

Việc ông S dùng thẻ Đảng viên không đúng quy định là có cơ sở.

Còn những nội dung tố cáo của bà L về việc thiếu tá S đe dọa sẽ tung clip “nhạy cảm” để ép quan hệ tình dục, hăm dọa giết và lấy cắp điện thoại để sao chép dữ liệu thì công an TP Long Khánh xác định không có cơ sở.

Từ kết luận trên, lãnh đạo Công an TP Long Khánh đã có báo cáo với lãnh đạo Công an tỉnh và Thành ủy TP Long Khánh. Sau đó Thành ủy TP Long Khánh đã ra quyết định xử lý kỷ luật ông S với hình thức khai trừ Đảng.

Ông S còn bị hạ hai cấp bậc hàm từ Thiếu tá xuống Thượng úy.