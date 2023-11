136 vụ TNGT xảy ra trên các tuyến cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp

Liên quan đến nhiều tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp đang làm “nóng” kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, hầu hết các đại biểu đều cho rằng các tuyến cao tốc này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.

Vụ TNGT trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết ngày 6-8 làm một người tử vong. Ảnh PĐ.

Theo Bộ Công an, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức khảo sát toàn bộ 11 tuyến cao tốc và đoạn La Sơn — Cam Lộ đang khai thác, sử dụng.

Qua đó, đã phát hiện bảy đoạn, tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng. Cụ thể là không có dải phân cách cứng, không có làn dừng xe khẩn cấp hoặc có nhưng chưa bảo đảm bề rộng tiêu chuẩn, không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm, tầm nhìn hạn chế...

Trên các tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và nhiều vụ va chạm khác, nhất là một số tuyến mới đưa vào khai thác.

Cụ thể, tuyến Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ Km123 đến Km262+300 hiện có hai làn đường xe chạy, hai làn dừng xe khẩn cấp nhưng không có dải phân cách giữa, chỉ bố trí các đoạn vượt xe.

Lưu lượng trung bình 33.000 lượt phương tiện/ngày, đêm. Từ năm 2022 đến nay đã xảy ra 50 vụ TNGT, làm 18 người chết, 43 người bị thương, hư hỏng 101 phương tiện.

Đoạn Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 (từ Km259+100 đến nút giao QL45) thuộc tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn có bốn làn đường xe chạy, có dải phân cách giữa. Tuy nhiên, không có làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến mà khoảng cách từ 4-5km bố trí làn dừng xe khẩn cấp.

Lưu lượng phương tiện trung bình trên tuyến này khoảng 60.000 lượt/ngày đêm. Từ 2022 đến nay đã xảy ra 40 vụ TNGT làm 3 người chết, 29 người bị thương, hư hỏng 95 phương tiện.

Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận (từ km39+750 đến km101+126), có bốn làn đường nhưng không có làn dừng khẩn cấp. Lưu lượng phương tiện trung bình 38.000 lượt/ngày đêm. Từ 2022 đến nay đã xảy ra 21 vụ TNGT làm chết 3 người, bị thương 7 người.

Tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết không có làn dừng xe khẩn cấp mà khoảng cách 4 đến 5km bố trí một điểm dừng xe khẩn cấp. Trên tuyến không có hệ thống chiếu sáng (chỉ có ở những điểm lên xuống), ban đêm tầm nhìn hạn chế. Từ khi thông xe (19-5-2023) đến nay đã xảy ra 4 vụ TNGT, làm 1 người chết, 8 người bị thương.

Vụ TNGT trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết vào ngày 24-7 làm hai người bị thương. Ảnh PĐ.

Tuyến Nha Trang - Cam Lâm không có làn dừng xe khẩn cấp mà khoảng cách 4 đến 5km bố trí một điểm dừng xe khẩn cấp. Tuyến không có hệ thống chiếu sáng (chỉ có ở những điểm lên xuống), ban đêm tầm nhìn hạn chế. Lưu lượng trung bình 1.500 lượt phương tiện/ngày, đêm. Từ khi thông xe (19-5-2023) đến nay đã xảy ra 2 vụ TNGT, 4 người chết, 2 người bị thương.

Tuyến Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn từ Km2ó+ 00 đến Km62+200) hiện bề rộng làn đường xe chạy là 3,5m, làn dừng xe khẩn cấp là 1,5m không đảm bảo bề rộng dừng xe theo quy định. Lưu lượng trung bình 10.000 lượt phương tiện/ngày, đêm. Từ năm 2022 đến nay đã xảy ra 15 vụ TNGT, làm 1 người chết, 6 người bị thương, hư hỏng 26 phương tiện.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn La Sơn - Cam Lộ thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, chỉ 2 làn xe, bề rộng đường 23m, không có dải phân cách, không có làn dừng khẩn cấp. Cứ 10km bố trí 1 đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe. Đoạn đường tương đương đường cấp III đồng bằng (giống Túy Loan - La Sơn). Lưu lượng trung bình 1.500 lượt phương tiện/ngày, đêm. Từ khi thông xe (31-12-2022) đến nay đã xảy ra 4 vụ TNGT làm 3 người bị thương, hư hỏng 6 xe ô tô…

Vụ TNGT rạng sáng 24-7 làm 6 người bị thương trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Ảnh PĐ.

“Đối với những đoạn, tuyến không có dải phân cách cứng ở giữa luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Những tuyến không có làn dừng khẩn cấp khi xảy sự cố, TNGT thì lực lượng chức năng khó tiếp cận điểm xảy ra vụ việc để xử lý ngay, nguy cơ cao gây TNGT liên hoàn và ùn tắc giao thông kéo dài”- văn bản của Bộ Công an nêu.

Ngày 27-10, Bộ GTVT đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu rà soát, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông trên một số tuyến đường bộ cao tốc sau khi Bộ Công an có đề nghị khắc phục. Con mất vì tai nạn giao thông, cha nhận bằng tốt nghiệp thay con (PLO)- Con mất vì tai nạn giao thông sau khi đến trường làm thủ tục xét tốt nghiệp, do vậy người cha mặc lễ phục nhận bằng tốt nghiệp thay con. Hình ảnh này gây xúc động cho mọi người.

