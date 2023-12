2 chung cư bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động vẫn có người ở

Ngày 29-12, theo thông tin PLO nắm được, phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định cho tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động hai chung cư vì không đủ điều kiện về PCCC.

Khu căn hộ-thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết có rất đông người ở. Ảnh: LA

Chung cư Khu nhà ở Eden - Thuận An (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương) bị đình chỉ từ ngày 19-7-2023. Còn Khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết (phường Lái Thiêu) bị tạm đình chỉ từ ngày 4-12-2023 đến 3-1-2024.

Hai chung cư này bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động là do chưa đảm bảo yêu cầu về PCCC nên chưa thể nghiệm thu về PCCC.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, cả hai chung cư đều đã cho người dân vào ở khi chưa đảm bảo về PCCC. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho người dân nếu phát sinh cháy.

Được biết, trong năm 2023, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về an toàn PCCC đối với 1.296 trường hợp. Trong đó, quyết định tạm đình chỉ 349 trường hợp, đình chỉ 370 trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn PCCC.

Lực lượng chức năng dán bảng thông báo tạm đình chỉ hoạt động. Ảnh: LA

Trong năm 2023, địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 186 vụ cháy, đặc biệt, có 5 vụ cháy lớn, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 141 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mới đây, vào ngày 14-12, một quán karaoke trên địa bàn phường Bình Hòa cũng đã xảy ra cháy. Thời điểm bị cháy, quán karaoke này đang bị tạm đình chỉ hoạt động nhưng vẫn lén lút hoạt động bên trong.

Rất may, khi vụ cháy xảy ra, những người có mặt trong quán karaoke này đã kịp chạy thoát ra ngoài nên không có ai bị thương.

LÊ ÁNH