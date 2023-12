Vụ cháy karaoke An Phú: Đồng đội gồng mình cứu người, cựu công an âm thầm ngụy tạo bằng chứng ‘ngoại phạm’

(PLO)- Trong khi hàng trăm đồng đội đang gồng mình dập lửa cứu người trong vụ cháy karaoke An Phú, thì cựu cán bộ công an âm thầm lập khống hồ sơ để né trách nhiệm.

Vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết xảy ra tại phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) vào ngày 6-9-2022 đã gây rúng động dư luận đang chuẩn bị lên lịch xét xử.

Nỗ lực dập lửa cứu người của lực lượng Cảnh sát PCCC. Ảnh: LA

Vụ án này có 5 bị can, trong đó, có 4 bị can là cựu cán bộ công an.

Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh (Cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An đã mất vào tháng 6-2023 (do bệnh lý).

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

4 bị can còn lại gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú); Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (cựu công an) bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; bị can Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hàng loạt sai phạm về PCCC tại quán karaoke An Phú

Quán karaoke An Phú được cấp phép kinh doanh đi vào hoạt động vào cuối năm 2016. Lê Anh Xuân là người đứng đầu quán karaoke, chịu trách nhiệm về đầu tư xây dựng và quản lý.

Sau vụ cháy, Lê Anh Xuân đã bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam. Ảnh: LA

Trong quá trình xây dựng và hoạt động quán karaoke An Phú, Xuân chủ quan vì quán có lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động nên không thường xuyên kiểm tra hệ thống chữa cháy.

Là chủ quán nhưng Xuân không quan tâm tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho nhân viên.

Không kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Không duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, Xuân cũng không cho lắp đặt nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn.

Đáng chú ý, sau khi quán karaoke An Phú xây dựng xong, Xuân đã lén lút cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng trong quá trình hoạt động nhưng không báo cáo, lập hồ sơ thiết kế bổ sung trình cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thẩm duyệt.

Chính vì thế, khi có cháy xảy ra nhân viên tại quán không có kỹ năng để tự thoát nạn và chữa cháy ban đầu.

Cộng với việc xây dựng tòa nhà sai thiết kế, xây kín một số cửa sổ của các phòng gây tụ khói bên trong tòa nhà. Tòa nhà không có hệ thống cầu thang bộ thoát hiểm bên ngoài, khiến việc thoát nạn của nạn nhân gặp khó khăn, dẫn đến tình trạng cháy lan nhanh, nạn nhân không chạy thoát được dẫn đến tử vong.

Lập khống hồ sơ để né trách nhiệm

Trong vụ án này chỉ có bị can Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An), bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Võ là người trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng PCCC gồng mình dập lửa cứu người trong vụ cháy karaoke An Phú. Ảnh: LA

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Võ lơ là thiếu giám sát, có khi bỏ bê công việc. Võ không thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở karaoke An Phú theo quy định.

Võ nhận thức được việc làm của mình là vi phạm, nhưng sau khi vụ cháy xảy ra, Võ lại tiếp tục ngoan cố ngụy tạo bằng chứng “ngoại phạm”, để né tránh trách nhiệm.

Cụ thể, khi vụ cháy xảy ra, trong khi các đồng đội đang gồng mình dập lửa, cứu người, Võ âm thầm soạn thảo khống 3 biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các ngày: 27-4-2021; 20-12-2021 và 27-4-2022.

Sau đó, ngay lập tức đưa cho người quản lý quán karaoke An Phú ký vào biên bản, để hợp thức hóa việc kiểm tra vào các năm 2021 và 2022.

Tương tự, Phạm Quốc Hùng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Dương), là người được giao trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy quán karaoke An Phú.

Mặc dù, Hùng khai nhận đã cùng Võ đến quán karaoke An Phú để kiểm tra, nghiệm thu theo đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã chứng minh Hùng đã khai báo gian dối để trốn tránh trách nhiệm.

Thực tế, Hùng không thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy của cơ sở này theo đúng quy trình, quy định, mà cố tình “ngó lơ” để tạo điều kiện cho quán karaoke đi vào hoạt động.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Hùng cũng đã lập khống biên bản nghiệm thu vào ngày 13-7-2017.

Cán bộ chiến sĩ mệt lả khi chiến đấu với giặc lửa. Ảnh: LA

Đối với Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Bình Dương), là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Sơn là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp kiểm tra hồ và thẩm duyệt hồ sơ PCCC của quán karaoke An Phú.

Khi kiểm tra hồ sơ, Sơn phát hiện hồ sơ thiết kế về phòng cháy, chữa cháy của quán karaoke An Phú có một số nội dung chưa chuẩn.

Tuy nhiên, Sơn nghĩ không ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nên vẫn làm báo cáo kết quả thẩm duyệt, trình lãnh đạo ký tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động.

Sau khi vụ cháy nghiêm trọng này xảy ra, một số cán bộ công an có những vi phạm liên quan đến vụ cháy này, nhưng không đến mức khởi tố cũng đã bị kỉ luật.

Vụ cháy thương tâm Đêm ngày 6-9-2022 quán karaoke An Phú bất ngờ xảy ra sự cố chập mạch điện trên trần la phông tại khu vực tầng 2. Sau đó, lửa bắt đầu bốc cháy, lan nhanh cả tầng 2 rồi tiếp tục bốc cao và lan lên tầng 3. Nhiều người trong vụ cháy may mắn thoát nạn nhưng cũng bị thương nặng. Ảnh: LA Thời điểm xảy ra vụ cháy có khoảng hơn 60 người trong quán karaoke này. Mọi người hoảng loạn tháo chạy dồn hết lên phía trên, tiếng la hét cầu cứu thảm thiết nhưng vô vọng. Khoảng một nửa số người này may mắn thoát nạn. Còn 32 người đã thiệt mạng (18 nam và 14 nữ) cùng một số người khác bị thương.

Vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết: 1 bị can là cựu công an đã qua đời (PLO)- Đang trong thời gian điều tra vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết thì một bị can từng là đội trưởng thuộc Công an TP Thuận An qua đời do bệnh lý.

LÊ ÁNH