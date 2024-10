3 cải tiến giúp xe ô tô cũ an toàn hơn 02/10/2024 13:38

(PLO)- Thêm hệ thống báo động mới, thêm thiết bị chống trộm và lắp camera hành trình là ba cải tiến giúp xe cũ an toàn hơn.

Tất nhiên, tất cả những chiếc xe mới tốt nhất hiện nay đều có các tính năng bảo mật hàng đầu này. Điều này rất quan trọng vì những kẻ xấu thường tìm cách đột nhập hoặc đánh cắp xe.

Tuy nhiên, những người có xe cũ thường không có cùng các tính năng để giữ an toàn cho xe của họ. Do đó, khi mua xe cũ bạn có thể cải tiến giúp xe cũ an toàn gần như xe mới.

Theo MarketWatcht, chỉ riêng năm 2023 đã có hơn một triệu xe được báo cáo là bị đánh cắp. Tất nhiên, các tính năng bảo mật cấp cao nhất không thể đảm bảo ngăn được tuyệt đối tình trạng trộm cắp, nhưng chúng khiến bọn trộm dè chừng hơn.

Hệ thống báo động nâng cao là một trong những cải tiến giúp xe cũ an toàn hơn

Để cải thiện tính an toàn của một chiếc xe cũ nên tìm hiểu về hệ thống báo động mới. Tất nhiên, đây là một trong những cách tốt nhất để nâng cấp và cải tiến giúp xe cũ an toàn gần bằng những công nghệ hiện đại như ngày nay.

Tuy nhiên, việc lắp thêm một hệ thống báo động xe hơi hoàn toàn mới không hề rẻ, nhưng nó có thể mang lại sự an tâm, đặc biệt là đối với những người đã từng bị đột nhập vào xe.

Có một số thương hiệu hệ thống báo động ô tô mà người lái xe có thể lựa chọn. Cũng như tất cả các cải tiến cho xe hơi, giá của một hệ thống mới sẽ phụ thuộc vào các tính năng của nó.

Chúng có thể có giá từ 160-350 USD (khoảng 4-gần 9 triệu đồng) cho những chiếc xe không sang trọng. Việc thêm một hệ thống mới có nghĩa là hệ thống an ninh xe cũ an toàn hơn, thậm chí việc cải tiến này còn tiên tiến hơn cả những chiếc xe mới tốt nhất.

Thêm một thiết bị chống trộm

Thêm một bộ chống trộm là một trong những cải tiến tốt nhất để cải tiến giúp xe cũ an toàn hơn. Tính năng này rất cần thiết vì nó khiến việc trộm xe trở nên khó khăn hơn nhiều đối với bọn tội phạm.

Thiết bị chống trộm có thể giúp xe cũ an toàn hơn vì xe sẽ không khởi động nếu không có chìa khóa và chip phù hợp. Đáng chú ý, việc thiếu bộ chống trộm là lý do khiến một số xe Kia và Hyundai cũ hơn một chút bị mất tích.

Thiết bị chống trộm xe hơi có thể không đắt và chi phí lắp đặt có thể từ 50-160 USD (khoảng hơn 1,2-4 triệu đồng).

Sắm một chiếc camera hành trình

Một trong những cải tiến giúp xe cũ an toàn hơn là camera hành trình. Mặc dù hầu hết các tùy chọn không ghi lại khi xe tắt máy, nhưng nó có thể ngăn chặn những tên trộm cố đột nhập vào xe của bạn.

Đây cũng là một tính năng an toàn vững chắc vì nó có thể bảo vệ trong trường hợp xảy ra tai nạn xe hơi. Cụ thể, nếu có va chạm và bạn cần bằng chứng về những gì đã xảy ra vì lý do bảo hiểm hoặc pháp lý, camera hành trình có thể hữu ích.