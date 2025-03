Bị trộm gương, chủ xe trên đường đi thay thế gương ô tô có bị xử phạt?

Mới đây, thông tin về việc nhiều ô tô ở Bảo Lộc, Lâm Đồng bị trộm gương trong đêm khiến nhiều người quan tâm, đặc biệt là các chủ xe ô tô khác.

Vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm ở đây là khi vừa bị mất trộm gương chiếu hậu, điều khiển xe đi thay gương có bị xử phạt vi phạm hay không?

Trao đổi với PLO, Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 168/2024 về lỗi không gương chiếu hậu xe ô tô sẽ bị xử phạt như sau:

“Điều 13. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông

...

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, cần gạt nước, gương chiếu hậu, dây đai an toàn, dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, đồng hồ báo áp lực hơi, đồng hồ báo tốc độ của xe hoặc có những thiết bị đó nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế (đối với loại xe được quy định phải có những thiết bị đó), trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm h khoản 3 Điều 20, điểm d khoản 4 Điều 26 của Nghị định này;”

Hiện nay chưa có quy định khác loại trừ trách nhiệm khi điều khiểu xe ô tô tham gia giao thông không có gương chiếu hậu do bị “mất trộm”. Do đó, hành vi điều khiển xe ô tô tham gia trên đường đi đến nơi sửa chữa xe vẫn bị xem là hành vi vi phạm an toàn giao thông và người điều khiển phương tiện giao thông vẫn bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168 nêu trên.

Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM