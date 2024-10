3 ngày ngồi cạnh quan tài cha trong căn nhà ngập lụt gần 2 mét 29/10/2024 20:34

(PLO)- Trong căn nhà ngập gần 2 m, chị Kiều vẫn đang cùng mẹ ngồi cạnh quan tài của ông Long, chị Kiều mong nước rút để đưa cha đi an táng...

Trong căn nhà cấp bốn vừa bị ngập khoảng 1,8 met, chị Đặng Thị Kiều (31 tuổi, ngụ tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) ngồi cạnh quan tài của cha vừa không may qua đời. Chị đã ba ngày ngồi bên cạnh quan tài cha.

Cha chị là ông Đặng Đại Long (63 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) vừa mất do bệnh tật vào sáng ngày 27-10.

Đã ba ngày liền, chị Kiều ngồi cạnh quan tài của cha với vẻ mặt đau buồn. Ảnh: B.T

Phận là con gái út trong nhà nhưng do anh chị sinh sống ở xa nên khi cha vừa mất, chị Kiều cùng mẹ đứng ra cáng đáng lo việc hậu sự. Nhưng khi chỉ mới vừa cùng bà con làng xóm chuẩn bị đồ đạc và tổ chức khâm liệm thì mưa lũ kéo đến và nhanh chóng nhấn chìm căn nhà.

“Hôm đó, khi đang mưa to, gió lớn thì em nghe mẹ gọi báo ba mất, em như sét đánh ngang tai liền tức tốc chạy về nhà ba mẹ. Anh chị em lúc này thì ở tận Hà Nội và thị xã Ba Đồn mà nước lũ thì lên nhanh nên không về kịp.

May có bà con làng xóm giúp đỡ lắp giàn giáo, đưa ba lên cao. Nhà ngập gần 1m8, hai mẹ con ngồi cạnh quan tài chỉ mong nước nhanh rút để việc chôn cất ba được diễn ra được trọn vẹn...” chị Kiều buồn bã nói.

Căn nhà cấp bốn của vợ chồng ông Long giữa trung tâm thị trấn huyện. Ảnh: B.T

Đến chiều tối ngày 29-10, nước lũ tại thị trấn Kiến Giang nói chung và căn nhà vợ chồng ông Long nói riêng dần rút, người con trai duy nhất của vợ chồng ông cũng đã về kịp để lo hậu sự cho cha.

Bên cạnh đó, chính quyền thị trấn Kiến Giang dù mưa lũ còn ngập sâu nhưng cũng đến để thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ gia đình chôn cất ông Long chu đáo.

“Vợ chồng ông Long thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn, hiện sống cùng hai đứa cháu gái, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sau khi nắm bắt thông tin ông Long qua đời, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình vượt qua mất mát người thân. Nếu trong quá trình an táng mà gia đình cần thì địa phương sẽ sẵn sàng cử người hỗ trợ”, ông Trần Công Thoán, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy cho biết.

Người thân bên cạnh quan tài bà Dương Thị Hẹ (thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) vừa mới mất thì nước lũ dâng cao chưa thể đưa đi an táng. Ảnh: Nguyễn Quân

Không chỉ gia đình chị Kiều, trong đợt lũ xảy ra từ chiều 27-10 đến nay, trên địa bàn huyện Lệ Thủy cũng có gia đình tại các xã An Thủy, Lộc Thủy, Xuân Thủy không thể tổ chức an táng cho người thân do nước lũ dâng cao, linh cữu của những người đã khuất cũng phải bất đắc dĩ được kê lên cao chờ nước rút.