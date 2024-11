4 bản đồ cho thấy tầm quan trọng của thoả thuận ngừng bắn Israel-Hezbollah 29/11/2024 16:06

Sáng 27-11, thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) do Mỹ và Pháp làm trung gian chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước ngoặt ngoại giao sau nhiều tháng bất ổn và xung đột dọc biên giới Israel-Lebanon.

Theo hãng tin Reuters, Israel sẽ ngừng mọi hành động quân sự trên bộ, trên biển và trên không chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Lebanon, kể cả dân sự và quân sự trong 60 ngày, còn Hezbollah đảm bảo sẽ cùng với các nhóm vũ trang đồng minh của mình dừng các hoạt động chống lại Israel.

Nội dung cơ bản của thoả thuận ngừng bắn Israel-Hezbollah có hiệu lực từ ngày 27-11. Nguồn: CNN. Việt hóa: VĂN KIẾM

Theo đài CNN, lực lượng bộ binh Israel rút về phía nam “đường xanh” – biên giới thực tế giữa nước này với Lebanon, trong khi Hezbollah cam kết rút lui 40 km khỏi ranh giới Israel-Lebanon, tức là sẽ không còn lực lượng nào của Hezbollah ở phía nam sông Litani.

Vị trí các điểm đóng quân của UNIFIL theo nghị quyết 1701 năm 2006 về ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hezbollah. Nguồn: CNN. Việt hóa: VĂN KIẾM

Khoảng trống do 2 lực lượng trên để lại sẽ trở thành một vùng đệm – khu vực vốn đã được trù định trong một nghị quyết năm 2006 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Lực lượng duy trì an ninh trong vùng đệm bao gồm quân đội Lebanon và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL).

Các khu vực mà Israel đã tiến công trong lãnh thổ Lebanon từ ngày 1-10 tới ngày 26-11. Nguồn: CNN. Việt hóa: VĂN KIẾM

Hôm 26-11, Israel đã lần đầu tiên trong gần 2 tháng qua tiến được tới bờ nam sông Litani nhưng theo thoả thuận ngừng bắn Israel-Hezbollah, Tel Aviv phải rút lui khỏi tất cả các khu vực trên lãnh thổ Lebanon mà lực lượng Israel đã chiếm đóng từ đầu tháng 10.

Số toà nhà ở Lebanon bị phá huỷ do các đợt tấn công của Israel từ ngày 5-5 tới ngày 23-11. Nguồn: CNN. Việt hóa: VĂN KIẾM

Israel chính thức khởi động chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon ngày 1-10, nhưng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã gia tăng từ ngày 16-9, chỉ 2 ngày trước vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin ở Lebanon mà Israel đã xác nhận thực hiện.

Khung cảnh làng Meiss al-Jabal (Lebanon) trước và sau các đợt tấn công của Israel trong nửa năm qua. Ảnh: CNN/PLANET LABS PBC

Kể từ đó, hơn 3.000 người đã thiệt mạng do giao tranh. Các khu vực ghi nhận nhiều thương vong nhất là miền nam Lebanon, gồm cả nhiều địa điểm phía bắc sông Litani, và ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.

Người dân Lebanon hy vọng thoả thuận ngừng bắn Israel-Hezbollah từ ngày 27-11 sẽ mang lại bình yên cho đất nước, mở ra hy vọng ổn định và tái thiết cho quốc gia đã chịu quá nhiều thiệt hại do các giao tranh trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, ngày 28-11, cả Israel và Hezbollah cáo buộc nhau đã vi phạm thoả thuận ngừng bắn, cho thấy sự mong manh của thoả thuận này.